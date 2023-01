Cultura Curăţeniei, la Şcoala Babel din Timişoara

“Cultura Curăţeniei, aşa cum o susţin oamenii din Banat, este proba eleganţei fiecărui cetăţean, dar şi a grupurilor, indiferent unde se află. Cine este civilizat nu aruncă pe stradă resturile de ţigări, micile ambalaje, hârtii, plastic, nu scuipă. Curăţenia şi modul în care o facem reprezintă imaginea noastră despre această activitate umană atât de importantă. Elevii din şcoli şi licee şi studenţii sunt cei mai buni ‘agenţi verzi’ ai campaniilor de mediu. Un om educat este prietenul mediului înconjurător. Avem cultura respectului şi cultura curăţeniei”.

Acesta a fost mesajul coordonatoarei campaniei şi a revistei “Cultura Curăţeniei”, Lia Lucia Epure, care le-a prezentat, vineri, elevilor de la Şcoala Babel din Timişoara revista şi le-a vorbit copiilor despre acest concept.

Revista “Cultura Curăţeniei” face parte din programul cultural al Consiliului Judeţean Timiş, în parteneriat cu UEBR (ONG, membru fondator al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană) şi se adresează în primul rând elevilor, studenţilor, dar şi celorlalte categorii sociale, culturale, pe toate nivelurile de vârstă, în cadrul campaniei cu acelaşi nume.

Lia Lucia Epure le-a spus elevilor că dacă pe faţa unui oraş (străzi, trotuare, parcuri etc) apar “pete”, este bine să ia atitudine, să nu rămână indiferenţi.

“Aici este vorba de responsabilitatea noastră, a cetăţenilor faţă de oraşul în care locuim. Noi am mai desfăşurat o campanie timp de doi ani, foarte vizibilă la nivelul urbei, care s-a numit ‘Nu te pune cu timişorenii!’. Activităţile s-au desfăşurat pe stradă, în tramvaie, în şcoli sau în pieţe. Am vrut să sugerăm că dacă cineva trece pe lângă noi şi a aruncat o hârtie sau un chiştoc pe stradă, noi trebuie să-i atragem atenţia cu eleganţă: ‘Domnule, doamnă, bună ziua, aţi pierdut ceva. V-a scăpat pe trotuar!’. Dacă noi avem această atitudine frumoasă şi elegantă în ceea ce priveşte curăţenia, atunci Timişoara poate fi un oraş curat ca Viena sau ca alte oraşe din Occident. În 2016, am mai avut o altă campanie intitulată ‘Timişoara curată te roagă nu arunca ţigările pe jos!'” a explicat coordonatoarea proiectului.

Lia Lucia Epure le-a mai transmis discipolilor că oraşul nu este scrumieră publică, nici coş de gunoi, de aceea trebuie responsabilitate civică.

Cultura curăţeniei sugerează ceea ce înseamnă un cetăţean responsabil faţă de Timişoara, cu simţ civic.

“Asta vrem să sugerăm noi în această campanie: Vrem să fim cetăţeni responsabili faţă de curăţenia oraşului, mai ales că suntem în anul Timişoara – Capitală Europeană a Culturii 2023”, a spus vorbitoarea.

Opinii ale elevilor, în ceea ce priveşte curăţenia din Timişoara:

David: “Cultura curăţeniei cred că înseamnă tot ceea ce ştim despre curăţenie. Totul porneşte din familie, cum s-a comportat şi cum a fost educat copilul, aşa se va manifesta şi în comunitate. În Timişoara există străzi şi cartiere murdare. Probabil există şi părerea că dacă un cetăţean abandonează un deşeu pe stradă, nu se observă. Pentru curăţenia din Timişoara sunt responsabili atât cetăţenii, cât şi autorităţile. Cred că trebuie aplicate şi amenzi cetăţenilor care abandonează deşeurile pe stradă stau pe spaţiul verde”.

Ileana: “Cred că şi amenzile ar trebui să fie mai mari pentru a-l convinge pe cetăţean să nu mai abandoneze deşeurile pe stradă, chiştoacele, hârtiile sau ambalaje, tot ce nu îi trebuie. Un şofer care vrea să arunce chiştocul pe fereastra maşinii ar trebui să se gândească şi la riscul a de fi amendat. Trebuie să avem o cultură a curăţeniei şi să înţelegem că este obligatoriu să lăsăm curat în jurul nostru atât la şcoală sau la serviciu, cât şi pe stradă sau acasă”.

Anelis: “Vedem zilnic murdării şi deşeuri, hârtii, chiştoace atât pe trotuare, cât şi pe spaţiul verde, pe lângă clădiri, inclusiv prin parcuri sau oriunde. În unele cartiere este curăţenie, dar în altele, nu. În general, putem spune că nu e chiar un oraş curat. Noi toţi trebuie să fim mai responsabili şi să nu mai abandonăm gunoaie în jurul nostru. Cred că trebuie mai multe coşuri de gunoi pe străzi”.

Briana: “Cred că lipseşte curăţenia în oraş. Este în anumite zone murdărie pe strazi. Cred că unor cetăţeni nu le prea pasă de curăţenia urbei şi îşi permit să arunce deşeuri pe stradă.”

Ema: “În unele zone este curat, dar în alte cartiere este murdar. Cred că sunt foarte mulţi care atunci când au un deşeu în mână spun că au ratat coşul de gunoi. De cele mai multe ori, îl aruncă oriunde. Cred că toţi suntem răspunzători de curăţenia din Timişoara, de aceea trebuie să facem să nu mai existe mizerie în jurul nostru!”.

Tomas: “Totul porneşte de la mentalitatea cetăţeanului. Mulţi consideră că dacă abandonează hârtia sau chiştocul pe stradă nu se întâmplă nimic, fiindcă nu îl vede nimeni şi nimeni nu îl trage la răspundere. Omul consideră că oraşul este destul de murdar şi dacă mai aruncă şi el ambalajul jos nu se întâmplă nimic deosebit. Un alt gest urât este când cetăţeanul stă pe bancă în parc şi mănâncă seminţe, apoi scuipă pe jos cojile. Nu trebuie să se întâmple!”

Sara: “Multor cetăţeni le este lene să lase deşeul în coşul de gunoi din colţul străzii şi îl lasă unde apucă. Nu-i pasă. Mulţi cetăţeni se plâng că este murdărie în oraş, dar când e vorba de a respecta regulile, probabil, chiar ei nu le respectă. La mine acasă, fiecare îşi face curat în jurul lui, iar la mine în cameră, eu. În primul rând, folosesc aspiratorul”.

Eli: “Noi toţi trebuie să fim responsabili în ceea ce priveşte curăţenia din jur. Adesea, mizeria se adună, este vizibilă şi strică imaginea oraşului. Chiar lângă staţia de autobuz, unde eu aştept mijlocul de transport în comun, este murdărie. Acolo e de mult devreme şi se observă, dar autorităţile nu au făcut nimic să fie ridicată mizeria. E urât, de aceea cetăţenii trebuie să fie responsabili şi să nu arunce oriunde deşeurile”.

Directoarea Şcolii Babel Timişoara, Monica Diaconu, a concluzionat: “Modul în care se face curăţenia în oraş şi cât este de curat are un impact deosebit asupra stării noastre psihice de zi cu zi. Bineînţeles că această curăţenie depinde şi de modul în care ne comportăm în societate şi pe stradă noi toţi, cetăţenii!”

Comentarii

comentarii