Temperaturi la limita înghețului, țevi sparte și patrimoniu în pericol iminent – această situație dramatică a fost consemnată de inspectorii Direcției de Cultură Timiș în urma unui control efectuat la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj și prezentată, miercuri 1 februarie, într-o conferință publică, la sediul DJC Timiș.

De ce s-a ajuns aici? Principala cauză este lipsa unei surse de încălzire a imobilului, centrala existentă aici fiind demontată în toamna anului 2016. “Controlul pe care l-am efectuat îm 18 ianuarie 2017 a scos la iveală o situație inadmisibilă. Am aflat că centrala muzeului a fost demontată de Primăria Lugoj, în luna octombrie anul 2016, iar instituția a rămas fără sursă de căldură. Acest fapt determină existența unor temperaturi de cel mult 0 grade în spațiile de depozitare și în jur de 2,5 grade, în expoziții. În plus, umiditatea pe care am măsurat-o se situează în jurul valorii de 80%, mult peste valorile legale (de maxim acceptat 65%, conform HG 1546/2003). La toate acestea se adaugă faptul că, din cauza frigului, majoritatea țevilor a înghețat, existând astfel pericolul inundațiilor în interiorul muzeului și punerea în pericol a celor aproximativ 5000 de obiecte existente acolo” – a declarat Dana Stancovici, consilier Patrimoniu mobil.

“Din punct de vedere al condițiilor și regulilor de depozitare, muzeul din Lugoj respectă normele prevăzute de lege, iar neregulile consemnate de noi în urma controlului de luna trecută sunt determinate tocmai de lipsa unei surse de încălzire permanentă a imobilului” – spune Victor Bunoiu, consilier Arheologie. Situația constatată de consilierii DJC Timiș în cadrul Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj a fost cuprinsă într-un Raport de control, înaintat atât conducerii Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică, cât și Primăriei Lugoj.

Acțiune de inventariere a patrimoniului arheolgic din Timiș



Cu prilejul conferinței de miercuri, DJC Timiș a prezentat amplul proces de inventariere a celor mai vulnerabile componente ale patrimoniului arheologic din Timiș: movilele funerare. Se are în vedere cartarea acestora prin coordonate Stereo 70, consemnarea stării lor de conservare, consemnarea parcelei cadastrale, a proprietarilor și întocmirea unei baze de date cu informații actualizate. Acțiunea specialiștilor DJC Timiș vine ca urmare a situației alarmante sesizate pe teren. Astfel, dacă în județul Timiș erau consemnate la începutul anilor 80 aproximativ 400 de movile de pământ funerare, în momentul de față numărul acestora nu depășește 200. De vină sunt lucrările agricole agresive și distrugerile făcute de căutătorii de comori. Relevantă este situația movilelor înscrise în Lista Monumentelor. De exemplu, în localitatea Checea - în anul 1975 erau 22 de movile inventariate, iar în prezent au mai rămas 10. La Vizejdia - în 1975 erau 8 movile, acum sunt 3.

“An de an, aceste elemente ale patrimoniului arheologic se răresc. Așa se face că în 10–15 ani riscăm ca ele să dispară de pe teritoriul județului Timiș. Noi facem controale periodice, iar ce găsim pe teren este îngrijorător. La Susani, de exemplu, anul trecut am descoperit o movilă în care căutătorii de comori au intrat cu… excavatorul. S-a săpat 15 m în lungime, 4 m înălțime, 2 m lățime până în mijlocul movilei pentru a se căuta comori ”, spune Victor Bunoiu, consilier Arheologie DJC Timiș. Acțiunea DJC Timiș de inventariere va avea loc pe parcursul întregului an 2017 și este un prim pas în elaborarea unei strategii de protecție a acestei categorii de patrimoniu arheologic.

O premieră națională de 16.000 de lei



Cu prilejul conferinței a fost przentată și o premieră națională: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș pune la punct o bază electronică de date în care vor fi stocate informații despre toate imobilele istorice din județ. DJC Timiș este prima instituție de profil din țară care dispune de o asemenea bază de date. Proiectul, realizat de firma Root Service, a costat aproximativ 16. 000 de lei, fonduri provenite din venituri proprii ale DJC Timiș. Noua bază de date este un prim pas în cadrul unui program amplu de digitizare a informațiilor. “Este vorba despre un registru electronic care oferă o evidență completă a monumentelor istorice, generează situații pe criterii de interes asupra monumentelor, facilitează trasabilitatea și istoricul fiecărui document în parte și evidențează situațiile problemă. În plus, este extrem de ușor de accesat atât de pe dispozitivele fixe, cât și de pe cele mobile: tabletă sau telefon. Va fi deci un instrument de lucru esențial pentru specialiștii Direcției, care astfel vor putea ști exact care este istoricul fiecărui monument în parte și ce documente s-au emis pentru el, de-a-lungul timpului.” – spune Marian Brănescu, managerul proiectului. “Ministerul Culturii are în plan, prin diverse proiecte, de multă vreme, digitizarea datelor. Nou nu am mai avut însă răbdare și am pus la punct acest proiect la noi în Direcție. Este un instrument de lucru obligatoriu fără de care nu mai putem fi eficienți. Arhiva noastră pe hârtie este, din cauza volumului mare, foarte greu de accesat”, – spune Sorin Vlad Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș.

Pentru început, baza de date a cărei structură există deja, este “populată” cu documente. Într-o primă fază aceasta va fi doar un instrument intern de lucru pentru consilierii DJC Timiș, pentru ca mai apoi să fie dezvoltată o secțiune accesibilă publicului larg.