Cum a rămas Timișoara un oraș mic. Bilanțul la sfârșit de an, pe Bega și pe Criș

Finalul de an spectaculos pentru un mare oraș din vestul țării. Și, nu, nu este vorba de Timișoara, chiar dacă orașul de pe Bega trebuia să încheie triumfal mandatul de Capitală Culturală Europeană. Vedeta sfârșitului anului 2023 este Oradea. Orașul a cărui primar, Florin Birta, are realizări greu de egalat.

Dacă la Timișoara, primarul Fritz se laudă singur cu două bulevarde aproape terminate, un pasaj uitat în construcție și încă un bulevard pe care speră să îl termine înainte de alegerile de anul viitor, Birta termină anul cu 7 (șapte) pasaje noi și o parcare cu 225 de locuri, Oradea ajungând la peste 2.200 de locuri de parcare amenajate în parcări supraterane sau subterane.

”Ne pregătim să încheiem 2023, un an de succes în care Timișoara a strălucit.

Cetății și Bogdăneștilor sunt aproape gata. Solventul e la jumătate și Vidrighin îl terminăm anul viitor. Am lansat o nouă licitație pentru 33 de firobuze moderne. Am atras fonduri europene de 1,1 miliarde de lei, în ultimii doi ani. Avem în construcție 84 de săli de clasă noi. Am dus absorbția de fonduri europene de la 0,2% când am preluat mandatul la 90%.

După 20 de ani, Timișoara are în sfârșit, Plan Urbanistic General nou. Am atras peste 150 milioane de lei pentru modernizarea spitalelor Municipal și de Copii, unde pregătim investițiile. Am obținut finanțare pentru modernizarea iluminatului public pe 64 de bulevarde și străzi din Timișoara. Am terminat înlocuirea a 30km de conducte de termoficare și modernizarea a 25 de puncte termice. În această iarnă, Timișoara are stocuri de cărbune și gaz cum nu a avut vreodată.

După mai bine de un deceniu am făcut primele plantări masive de trandafiri în Parcul Rozelor: sute de trandafiri și mii de fire de arbuști. Am plantat în această toamnă 2.600 de arbori și Piața Bălcescu va fi din nou verde din primăvară.

Am recuperat primele terenuri și clădiri prădate și folosite ilegal timp de decenii. Unde interlopii au închis malul Begăi timp de zeci de ani, copiii și tinerii Timișoarei vor avea acces la terenuri de sport și o mare zonă verde și de agrement”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de facebook, ca un bilanț scurt al realizărilor din 2023.

Iar pagina este plină de fotografii, cu primarul, culminând cu o postare, chiar în miezul nopți dintre ani, în care edilul s-a pozat alături de fiul său, deși fața celui mic nu apare în poză.

Primarul Oradiei, Florin Birta, a vorbit în penultima zi a anului, cu ajutorul unui film de prezentare, de o realizare deosebită. Video-ul este însoțit de această descriere: „S-AU DESCHIS! ORĂDENII CIRCULĂ PRIN CELE 7 PASAJE DIN CENTRUL CIVIC. Am remarcat azi interesul, dar și entuziasmul orădenilor pentru deschiderea circulației rutiere prin pasajele subterane din Centrul Civic. De aceea, îndrăznesc să cred că reușita de azi este reușita tuturor orădenilor, la nivel de comunitate.

Bucuria inaugurării pasajelor este rezultatul unui proiect pentru care s-a muncit din greu și cu consecvență. Iar timpul record în care am reușit să deschidem circulația prin toate pasajele, în urma unui șantier intens, stă mărturie în fața orădenilor despre eforturile depuse de toți cei implicați în proiect: constructori, proiectanți și, desigur, colegii din Primăria Oradea.

Iată că, ajunși la final de an, avem satisfacția reușitei atragerii fondurilor europene, pentru decontarea lucrărilor majore deja efectuate, urmând ca celelalte lucrări de amenajare peisagistică și finisaje nefinalizate încă să fie suportate din bugetul local, în 2024.

Pe această cale, vă mulțumesc, dragi orădeni, pentru răbdarea de care ați dat dovadă”.

Tot despre pasaje a vorbit edilul din Oradea și pe 30 decembrie: „Ultima zi a anului 2023 vine cu o mare bucurie pentru noi toți. Începând cu ora 12:00 se vor deschide cele 7 pasaje din zona Centrului Civic și a Pieței Cetate. Aceste pasaje sunt cadoul pe care orădenii, prin răbdarea de care au dat dovadă în timpul lucrărilor, l-au «împrumutat» constructorilor și municipalității, și care acum le este restituit, pentru a se bucura din plin de el, după cum merită. Vă mulțumesc și vă doresc un an nou fericit alături de cei dragi.”

Și tot pe 30 decembrie, edilul postează pe pagina sa și faptul că s-a deschis parcarea subterană Cetate: „Am dat astăzi în folosință cea mai nouă parcare din Oradea și singura de tip park and ride, având 225 de locuri pentru autoturisme și 31 de locuri pentru motociclete, alte 6 locuri pentru încărcarea mașinilor electrice și 9 destinate persoanelor cu dizabilități. Aceasta va putea fi folosită cu titlu gratuit, în primele trei luni ale anului 2024. Este un proiect ce a necesitat eforturi susținute din partea tuturor celor implicați, mai cu seamă prin vestigiile descoperite pe amplasamentul parcării, ca urmare a vecinătății cu Cetatea Oradea. Însă, tocmai acest fapt, dă parcării Cetate un aer special, vestigiile fiind puse în valoare, printr-un proiect unic în țara noastră. (…)”.

