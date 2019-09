Cum îi ajută DGASPC Timiș pe tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială?

Începutul noului an școlar înseamnă și un pas înainte în implementarea proiectului transnațional “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care” finanțat prin programul European ERASMUS+.

La sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a avut loc, în 11 septembrie, o întâlnire a mentorilor care au ales să fie voluntari în proiectul “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”, cu adolescenții și tinerii instituționalizați.

Astfel, peste 50 de persoane, copii și mentori, au avut ocazia să se cunoască mai bine, să afle mai multe unul despre celălalt, să împărtășească informații despre planurile de viitor și hobby-urile fiecăruia.

Printre cei care au dorit să devină mentori se numără cadre didactice, polițiști, specialiști în IT, educatori, psihologi, funcționari publici, cu toții fiind dornici să ajute și să le fie alături tinerilor în drumul lor spre viața adultă.

Programul de mentorat va avea o perioadă de 3 luni, timp în care, alături de personalul de specialitate din cadrul DGASPC Timiș, mentorii îi vor ajuta pe tineri să se integreze socio-profesional, să își dezvolte abilitățile pentru o viață independentă și să fie pregătiți pentru responsabilitățile vieții în comunitate.

Proiectul a început în luna martie 2018 și are o durată de 24 de luni, până în februarie 2020.

Parteneriatul este format din opt instituții și organizații, din patru țări europene: Universitatea de Vest din Timișoara (România – Coordonatorul proiectului – ), Organizația “The Smile of the Child” (Grecia), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), University of Lusofona (Portugalia), University of Tirana (Albania), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (România), SOS Satele Copiilor (România) și SOS Villages Albania (Albania).

Obiectivul principal al proiectului “NOW WHAT?” este de a sprijini tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în a-și valorifica cât mai bine potențialul.

Proiectul oferă sprijin tinerilor în vârstă de 16-19 ani care sunt fie în îngrijire în sistemul de protecție a copilului, fie au părăsit sistemul. Domeniile în care aceștia vor primi sprijin sunt diverse, și anume: locuire, formare, suport financiar, piața locurilor de muncă, legislație, incluziune socială.

