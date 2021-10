Cum îl descrie Marilen Pirtea, rectorul UVT, pe generalul Nicolae Ciucă, prim-ministrul desemnat al României?

Rectorul Universității de Vest Timișoara, prof. univ.dr. Marilen Pirtea, deputat PNL Timiș, îl descrie pe generalul de armată Nicolae Ciucă, desemnat prim-ministru României, ca pe un liberal ce provine din rândul înalților ofițeri ai armatei române, o persoană adeschisă față de realitățile domeniului securitar european și euro-atlantic aflat într-o permanentă dinamică.

Pirtea mai spune că l-a reîntâlnit constant pe Ciucă când UVT a fost onorată cu participarea sa activă în cadrul edițiilor anuale ale conferinței „Security Challenges in the Balkans Region”, ajunsă în acest an la a cincea ediție, organizată la Timișoara de către UVT și New Strategy Center.

Pirtea a mai spus următoarele: ”Nicolae Ciucă, prim-ministru desemnat de președintele României, este un liberal ce provine din rândul înalților ofițeri ai armatei române, după cum se știe foarte bine.

Sunt mai puțini cei care știu că, încă înainte de a face pasul către politică, în timpul mandatului de șef al Statului Major de la Ministerul Apărării, generalul Nicolae Ciucă a considerat util să se afle și în marile comunități universitare, prin conferințe și prin participări la paneluri de dezbateri academice, dedicate culturii de securitate contemporane.

În 2018, a susținut în fața studenților Universității de Vest din Timișoara o prelegere despre modernizarea avansată a forțelor armate, eveniment înscris într-o serie mai amplă de programe academice dedicate culturii de securitate, organizate la UVT prin masterul specializat în Studii de Securitate Globală, un program care a primit anul trecut și o recunoaștere europeană, prin cooptarea în cadrul Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC).

Atunci am avut prilejul de a-l cunoaște personal pe domnul Nicolae Ionel Ciucă, în timpul vizitei la sale în Universitatea de Vest din Timișoara, când l-am văzut foarte atent în dialogul cu studenții și colegii noștri, într-un curs deschis despre realitățile unui domeniu securitar european și euro-atlantic aflat într-o permanentă dinamică.

L-am reîntâlnit constant, mai apoi, când ne-a onorat cu participarea sa activă în cadrul edițiilor anuale ale conferinței „Security Challenges in the Balkans Region”, ajunsă în acest an la a cincea ediție, organizată la Timișoara de către UVT și New Strategy Center.

Îi doresc mult succes în formarea și învestirea noului guvern!”, este mesajul rectorului Universității de Vest Timișoara, prof. univ.dr. Marilen Pirtea, deputat PNL Timiș.

Comentarii

comentarii