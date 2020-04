Cum l-a umilit milițianul Avramescu pe fotoreporterul jurnalist Constantin Duma, Cetățean de Onoare al Timișoarei

O umilință fără seamăn și o jignire a demnității umane cum numai în perioada comunistă se mai întâmpla a suferit fotoreporterul și jurnalistul Constantin Duma, Fotograful Revoluției, Cetățean de Onoare al Timișoarei și Luptător cu rol determinant în Revoluția din Decembrie 1989.

Fotoreporterul Costi are libertatea totală de mișcare pe care i-o oferă statutul de jurnalist, așa cum o are fiecare ziarist din România, dar milițianul Avramescu a arătat că el, Avramescu, este mai tare decât oricine și orice. Că așa l-a învățat șeful său, milițianul Cojan, după învățăturile primarului Robu, care are tot timpul ieșiri împotriva ziariștilor incomozi.

Avramescu l-a umilit pe fotoreporterul Constantin Duma, vineri 24 aprilie, în magazinul Profi de pe strada Renașterii, și oare pe câți alții….!!?? Evenimentul a avut loc cu o zi înainte de a intra în vigoare măsurile obligatorii impuse de primărie de purtare a măștii în spațiile închise.

Iată povestea terifiantă relatată de Costi pe facebook:

Întâlnire de coșmar în Coronavirus cu dl A-VRA-MES-CU

Vineri, 24 aprilie 2019, ora 20.40 în magazinul Profi pe stradă Renașterii din Timișoara. Mă pregătesc să fac mici cumpărături de ultima ora, după o zi agitată cu ministrul Transporturilor, cu subiecte schimbate de presiunea acestor clipe grele de izolare ale oamenilor. Simți limitele pe care le pot suportă oamenii, disperarea celor direct afectați sau apăsăți de lipsuri și obligații pe care nu le pot onora.

De mâine (25 aprilie) întră în vigoare măsurile instituite de Primăria Municipiului Timișoara privitor la obligativitatea purtării măștilor în spațiile închise, magazine.

O perioada gestionată cu eforturi mari și trecută destul de bine pentru Timișoara.

Înainte de intrarea în magazin aștept câteva minute până iese o persoană, mă asigur că este spațiu rezonabil în interior, și, liniștit, întreb dacă este deschis. Vânzătorul încuviințează că da și din acel moment mă consider cumpărător. Mă opresc la intrare, unde mă echipez cu o mănușă care este oferită pentru manipularea unor produse pe care le atingi.

Aveam și masca pregătită și mă frapează de la început limbajul și formă de adresare a lucrătorului de la Poliția Locală unui cetățean mai în vârstă decât el cu apelative cu totul nepotrivite unui om. Surprins, mirat până la indignare de cele auzite, ridic privirea de la mănușă mea și sunt luat direct de vajnicul polițist. Voi redă în continuare dialogul pe care l-am avut cu Domnia Sa :

– Pune masca pe față ! mi s-a adresat din vârful autorității cu care a fost investit de comunitate

– Pune și pe nas, mă ! O privire mi-a scăpat peste masca pe care mi-o pusesem. Binențeles că m-a taxat precum pe cetateanul anterior, dar mai hotărât :

– Ce te uiți, mă nesimțitule ?

– Poftim ? i-am răspuns dintr-un instinct

– Da, ce te uiți așa, nesimțitule ?

– Vezi de treaba Dumnetale i-am zis

– Mai vorbeșți ? Nesimțitule. CAR – TEA DE IDENTI-TA-TE ! A-VRĂ-MES-CU !

A fost o solicitare legală, corectă, m-am supus. I-am dat buletinul, îl aveam pregătit împreună declarația legală necesară. A plecat spre ieșire și din ușa mi-a strgat răspicat că înainte :

– LA MĂ-ȘI-NA !

Bulversat, am ieșit din magazin și atunci am observat că un microbuz al Poliției Locale era parcat imediat lângă magazin. În mășînă mai era un lucrător, iar domnul A-VRĂ-MES-CU a urcat în locul șoferului și-a pregătit niște documente, după care mi-a cerut „HÎR-ȚIA !”. Am înțeles că era vorba despre Declarația pe proprie răspundere. I-am înmânat-o.

– De ce tremuri, mă ?

– Pentru că m-ați făcut nesimțit. Ori eu nu v-am jignit pe Dumneavoastră

– Și nu eșți nesimțit ? uită-te la ține !

– Eu am vorbit cu dumneavoastră

– Tu eșți un nesimțit și eșți tu înaintea mea. Primeșți și amendă.

– De ce ?

– Pentru că eșți nesimțit. A ! Un nesimțit de la presă ! A observat din documentul pe care îl avea în mâna că eram din presă, avea identitatea pe legitimația de presă.

– Îți dau amendă de la 500 la 1500 de lei

– Pentru ce ?

– Pentru că pe HAR-ȚIE nu scrie că mergi să-ți cumperi mâncare. Aici nu eșți în DO-CU-MEN-TA-RE O-FI-CI-A-LA cum scrie pe foaie.

– Va înșelați, scrie „magazin”

-Ți-am spus că eșți nesimțit ! Mai eșți și obraznic !

A schimbat vateva vorbe cu colegul din mășînă !

-Îți dau 500 de lei amendă !

– De ce ?

– Pentru că așa vreau eu

– Sancțiunea se da gradual.

– Eu stabilesc gradualul. Ți-am făcut mustrare verbală, prima. A două îți dau 500 de lei amendă. Gradual să nu-ți dau 1500 din prima.

– Ți-am spus să-ți pui masca în magazin ?

– Am pus-o. Fără să comentez. Sancționarea nepurtarii măștii întră în vigoare de mâine, 25 aprilie 2020.

– De ce vorbeșți așa reținut ? Ai ceva de înregistrare ? Noi, oricum avem acces la imaginile pe camerele de supraveghere și o să-ți citesc pe buze tot ce ai zis.

În acel moment intervine colegul domnului A-VRĂ-MES-CU și stabilesc dânșii că trebuie să plece la un eveniment. Binențeles că mă mai gratuleaza cu cu apelativ de nesimțit, îmi da actele și pleacă în trombă.

Am rămas abătut în stradă, apăsat de cea mai cumplită molima care a lovit omenirea de la cel de-al doilea război mondial. Sau poate doar de neputință unui om care ar trebui să facă altceva pentru cei pentru care este plătit. Și plătit bine. Am trei întrebări :

1. Mi-a scăpat ceva domnule A-VRĂ-MES-CU ?

2. Solicit autorității pe care Poliția Locală o reprezintă să recupereze înregistrările de la magazin și de la mășînă oficială a Poliției Locale, care vineri 24 aprilie la ora 20.50 sigur se află în misiune în situația prezentată. Sau Poliția Națională, coordonator în virtutea ordonanțelor militare.

3. În viață mea nu am fost jignit într-un mod așa de grosolan de un om, nu vorbesc de autoritate. Oare cine face examinarea psihologoca a acestor persoane spre o carieră de mare succes ?

4. Ultima remarcă : Oare să fi fost eu singurul care să fi avut parte de un astfel de tratatment ? Personal, dacă așa ar stă lucrurile, las totul că o remarcă, poate amară că nervii ne pot fi întinși la maximum. Ce poate fi mai amar decât o experiență neagră în Era Coronavirus ?”, a povestit Costi.

