Cum reacţionează ospătarii din Timișoara dacă ceri apă de la robinet. Experimentul unui profesor universitar

Antropologul Liviu Chelcea, profesor la Universitatea din Bucureşti, a cercetat timp de şase luni accesul la apa potabilă de la robinet.

Liviu Chelcea susţine iniţiativa USR potrivit căreia instituţiile publice şi cafenelele, restaurantele, barurile trebuie să ofere, la cerere, apă potabilă de la robinet, potrivit adevarul.ro.

Legat de experienṭele din România, Liviu Chelcea susţine că a trăit momente dintre cele mai bizare când a cerut apă de robinet ȋn restaurante sau cafenele.

“În unele situaṭii, chelnerii se făceau că nu ȋnṭeleg, ȋn altele mi-au adus, ȋn altele provocam un fel de compasiune din partea lor. Am ȋntâlnit situaṭii ȋn care am fost direcṭionat către frigider, să cumpăr apă ȋmbuteliată (la o terasă din centrul Timişoarei). În altă localitate, Vinga, sau la un hotel din centrul Timişoarei, mi s-a explicat că «apa de robinet nu e bună, nu ne putem asuma», ceea ce, evident, presupune competenṭe de chimia apei pe care nu cred că cei doi chelneri le aveau. De altfel, când i-am ȋntrebat cu ce spală vasele dacă nu e bună apa, discuṭia s-a ȋncheiat cu reluarea afirmaṭiei «nu e bună!». Cer constant asta şi mi se pare că ȋn ultimii doi ani am mai puṭine reacṭii bizare. Au ȋnceput, de asemenea, să apară mai multe restaurante care oferă apă gratuită, ȋntâlnesc din ce ȋn ce mai des, sau am devenit mai bun ȋn a cere”, a conchis Liviu Chelcea, conform romaniatv.net.

