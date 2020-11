Cum stimulează familia Orban cel Rău?

Orban cel Rău al Ungariei. Șeful de stat demonizat de nucleul dur al Uniunii Europene. Taxat drept extremist. Motiv pentru care Ungaria este non-stop amenințată cu tot felul de sancțiuni. Care este politica acestuia față de familia maghiară? Cum stimulează el creșterea numărului de familii și, implicit, creșterea natalității?

Ceea ce României nu i-a reușit, i-a reușit Ungariei. Începând de anul trecut, în baza unui referendum făcut la inițiativa lui Viktor Orban, în Ungaria a fost modificată Constituția. Familia a fost definită ca o uniune între un bărbat și o femeie. Prin urmare, persoanele de același sex nu se pot căsători în Ungaria. Pot trăi bine-merci împreună, dar nu-și pot întemeia o familie sub aspect juridic. România nu a fost capabilă să mobilieze la vot suficiente persoane, pentru a asigura modificarea în același sens a Constituției. A fost prima victorie de răsunet a frontului sorosist împotriva frontului românesc.

În acest an, Guvernul Ungariei, preocupat de starea demografică a statului, a promovat un act normativ prin care este încurajată familia. Nu numai românii își părăsesc țara. Deși la acest capitol suntem campioni absoluți ai Europei. Și maghiarii au plecat pentru a munci în alte state, în speranța unei vieți mai bune. Chiar dacă acest fenomen nu este nici pe departe la fel de accentuat ca în România, el a fost totuși de natură să îngrijoreze autoritățile de la Budapesta. Acestea au venit cu o soluție. Întemeierea unor noi familii, care înseamnă uniunea dintre un bărbat și o femeie, este premiată de către Guvern cu echivalentul a 33 de mii de euro. Noul cuplu primește acești bani sub forma unui credit pe termen lung. Pe care are obligația să-l restituie integral în eventualitatea în care nu vor rezulta copii. Creditul se consideră a fi parțial restituit în eventualitatea în care se nasc un copil sau doi. Dacă din respectiva familie rezultă trei copii, cei 33 de mii de euro sunt considerați un bonus acordat de stat.

Iată cea mai recentă dovadă de extremism la nivel european, furnizată de „Orban cel Rău”.

