Cum va arăta omul de mâine? Răspunsul la Noaptea Filosofiei de la Timișoara?

În anul Capitalei Europene a Culturii, Institutul Francez din România se bucură să găzduiască, pentru a treia oară la Timișoara și în premieră la București, Noaptea Filosofiei, un eveniment cultural cu importanță majoră.

Așadar, în 25 și 26 mai, sunteți invitați la un parcurs filosofic nocturn care va începe, la Timișoara, la Institutul Francez și va continua la librăria La Două Bufnițe, la noul sediu HEI – House of European Institutes (Bastionul Maria Theresia) și la Sinagoga din Cetate.

„Pentru o noapte, publicul de toate vârstele este invitat să ia parte la dezbaterea publică, în tradiția gânditorilor greci ai Agorei, la București și Timișoara, care anul acesta este capitala europeană a culturii” – iată invitația pe care o lansează directoarea Institutului Francez din România la Timișoara, doamna Tilla Rudel.

Pe 26 mai, în anul Capitalei Europene a Culturii, Timișoara va găzdui cea de-a treia ediție a Nopții Filosofiei, un eveniment inițiat în țara noastră de Institutul Francez din România. După succesul edițiilor anterioare, a treia Noapte a Filosofiei se va desfășura la nivel național, cu o ediție în premieră la București, în 25 mai și la Timișoara, în 26 mai.

Astfel, va avea loc un maraton filosofic de două zile, având ca temă generală Omul de mâine / The human to come. „Provocarea principală a acestei ediții a fost aceea de a alege, pentru ambele orașe, acele subiecte relevante totodată pentru comunitatea filosofică, cât și pentru publicul cultural în sens larg, care să acopere un orizont variat de domenii, de la etică la filosofia artei, de la practică filosofică la filosofia războiului.

Care sunt provocările pe care inteligența artificială și tehnologiile emergente le vor avea asupra noastră ca indivizi, dar și ca societate? Cum va arăta arta de mâine, făcută cu ajutorul inteligenței artificiale? Cum mai putem fi autentici în societatea digitală a zilelor noastre?” mărturisește Cornel Moraru, unul dintre curatorii Nopții Filosofiei.

„Numeroasele întâlniri și reflecții pe care le prilejuiește Noaptea Filosofiei vor permite publicului românesc să asiste la discuții intelectuale și filosofice aprofundate care le vor ascuți sensibilitatea filosofică, socială, politică și estetică (…) În ceea ce mă privește, am căutat să concentrez dialogurile și discuțiile în jurul stării democrației în lume, a problemelor ecologice, a problemelor de gen,” completează Raphael Zagury-Orly, celălalt curator.

La Timișoara, Noaptea Filosofiei se va desfășura la Institutul Francez, la librăria independentă La Două Bufnițe, la noul sediu HEI – House of European Institutes (Bastionul Maria Terezia) și la Sinagoga din Cetate.

Tematicile abordate sunt diverse, mergând de la etică la politică și religie, de la artă la inteligență artificială și realitate virtuală, atingând problemele acute ale societății de azi, precum: filosofia literaturii, statutul democrației în societatea contemporană, filosofia ca ficțiune despre adevăr, provocările ecofeminismului, zoopoetică, catastrofe nucleare, etc.

Printre invitații de anul acesta, se numără: Barbara Stiegler, Christophe Pebarthe, Anne Simon, Fabienne Brugère, Eric Prem, Theofanis Tasis, Aurélien Bellanger, Elise Domenach, Dragan Prole, Daniel Nica, Radu Uszkai, Mihail Cernea, Adriana Babeți, Marcel Tolcea, Claudiu Mesaroș, Grigore Vida, Octavian Repolschi, Adrian Briciu, Armand Voinov, Alin Gavreliuc, Florin Lobonț, Ionuț Mladin, Anca Tiurean, Camil Mihăescu.

