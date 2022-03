„Cunoscutul cămătar din Timișoara” Al Barri Kamal, acuzat că a obținut ilegal imobile de milioane de euro, ar fi trecut și la violențe. Una dintre victimele sale, bătută în plină stradă

Urian Stancu, una dintre victimele „cunoscutului cămătar din Timișoara” Al-Barri Kamal, s-a trezit joi, 17 martie, agresat în plină stradă de un bărbat mascat. Cel care l-a scos cu forța din mașină și l-a lovit cu pumnii și picioarele ar fi chiar cetățeanul româno-sirian. Cei doi se află în plin proces cu privire la modul în care Al-Barri și clanul Martinescu au pus mâna pe imobilul de pe strada Ludwig van Beethoven deținut de Motrescu Nicodim Ijac, cel care îl împuternicise pe Stancu să caute un chiriaș.

Clădirea cu zece apartamente este evaluată la 1,5 milioane de euro, dar a fost obținută de cămătari printr-o executare silită cu destule semne de întrebare, pornind de la un împrumut de 50.000 de euro. Acesta ar fi doar unul dintre zecile de clădiri și terenuri pe care clanul Al Barri – Martinescu le-ar fi obținut fraudulos.

Vă amintim că Al Barri Kamal a fost înregistrat în timp ce se lăuda cu influența pe care o avea prin judecătoarea Gabriela Sîrbu, fostă președintă a Curții de Apel Timișoara. Cămătarul avea o relație cu fiica acesteia, Marcela. Printre altele, cel pe care DIICOT îl etichetează „cunoscut cămătar din Timișoara” spune, pe înregistrare, că era de față când judecătorii veneau în vizită la viitoarea sa soacră, chiar servindu-le acestora cafea.

Iată cum s-a petrecut agresiunea: joi, în jurul orei 10.00, Stancu se afla în zona străzii Cluj, când a fost dat jos din mașină și bătut. Inițial, acesta nu și-a dat seama ce se întâmplă, însă a auzit vocea agresorului și s-a prins: bărbatul mascat ar fi chiar cămătarul care l-a păcălit în urmă cu aproape 10 ani și a pus mâna pe clădirea de pe Ludwig van Beethoven.

„Căutam un cablu pentru laptop. Am fost la un magazin de lângă Prefectură. Am intrat, mi-au spus că nu au ce îmi trebuie, dar că ar trebui să găsesc sigur la alt magazin, pe strada Cluj. Am ajuns acolo, am parcat pe o stradă laterală. Când m-am întors, am intrat în mașină și doar am auzit că bate cineva la geam. Am dat geamul în jos cam «două degete». Nu am văzut cine era, avea fața acoperită. A spus «Uriane» și atunci mi-am dat seama că era Kamal. Au urmat câteva înjurături și a mai spus ceva de genul «Te-ai aliat cu dușmanii mei. Ai mers la București și ai pus filmul la toate televiziuni de acolo. Filmul în care spun că am cumpărat judecători din Timișoara și București. Dacă nu le tragi înapoi și mai mergi în continuare cu filmele astea și cu televiziunile, te omor». Apoi s-a împins cu pieptul în ușă și, nu-știu-cum, o deschide. M-a tras jos din mașină și a început să dea cu pumnii și picioarele în mine”.

Victima agresiunii a chemat la fața locului ambulanța. Mai apoi a depus plângere la Secția 2. Polițiștii confirmă acest lucru. „A fost deschis dosar de urmărire penală pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală și amenințare. Cercetările sunt în desfășurare”, spune Aurora Voicilă, purtător de cuvânt al IPJ Timiș. Vineri, Stancu urmează să meargă și la Institutul de Medicină Legală Timișoara.

În zonă ar fi și camere de luat vederi. Victima presupune că sistemele de supraveghere vor dovedi că întâlnirea cu Kamal Al Barri nu este întâmplătoare și că acesta l-a urmărit până la locul agresiunii.

