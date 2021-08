Curtea de Conturi Timiș va verifica legalitatea decontării din bani publici a contractului prin care avocații de la “Stănilă și Asociații” vor reprezentă în instanță Primăria Timișoara

Auditorii Camerei de Conturi Timis vor verifica, in cadrul unui control care va incepe in data de 1 septembrie, legalitatea decontarii din bani publici a contractului de servicii de asistare / reprezentare in instanta a Primariei Timisoara de catre SCPA Stanila si Asociatii, contract in valoare de 99.000 de lei adjudecat, zilele trecute, la licitatie publica.

Curtea de Conturi a fost sesizata cu privire la aceasta posibila deturnare a banului public, in conditiile in care Primaria Timisoara dispune de un serviciu juridic propriu, unde-si desfasoara activitatea peste 20 de juristi.

In reclamatia trimisa Curtii de Conturi se acuza faptul ca atribuirea contractului s-a facut prin eludarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, intrucat procedura nu s-a realizat de catre Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei Timisoara, care are atributii legale in acest domeniu, ci de catre Serviciul Juridic.

“Pentru realizarea acestei proceduri a fost nevoie de indepartarea din functie a domnului Daniel Vacarescu, care nu a dorit sa semneze documentatia de incepere a procedurii de achizitie, in locul lui fiind adus domnul Alin Hildan, secretar general al Primariei Becicherecu Mic, venit cu detasare la Timisoara, care a realizat aceasta procedura de licitatie”, se mentioneaza in documentul depus la Curtea de Conturi.

Astfel, activitatea Serviciului Juridic, care are ca obiect reprezentarea Primariei Timisoara in fata tuturor instantelor de judecata, va fi dublata de catre firma castigatoare, in acest fel platindu-se de doua ori, din bani publici, pentru acelasi serviciu.

In opinia petentului, in cazul in care auditorii Camerei de Conturi Timis vor stabili ca este vorba despre o achizitie nelegala, suma de 99.000 de lei va trebui recuperata de la persoanele care au semnat si asumat aceasta procedura. Este vorba despre Matei Creiveanu – administrator public, Hildan Macavei Alin Marian – sef Serviciu Juridic, Steliana Stanciu – director Directia Economica si, nu in cele din urma, de viceprimarul Ruben Latcau, scrie impactpress.ro.

