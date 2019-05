Custom Reșița 2019 susține rock-ul românesc: 10 trupe autohtone vor urca pe scenă

Festivalul internațional de pop rock și rock – Custom Reșița 2019, care va avea loc între 5 -7 iulie – susține și promovează rock-ul românesc. Astfel, organizatorii anunță 10 trupe romanesti care vor urca pe scena festivalului: byron, Celelalte Cuvinte, Dimitri’s Bats, Melting Dice, Adam’s Nest, Rockabella, Camera 101, Baby Elvis, The Road Band & Dean Bowman, Gândul Mâței urcă pe scena festivalului

După ce o parte din trupele internaționale au fost anunțate deja că vor cânta în perioada 5-7 iulie la Custom Reșița, organizatorii vin cu o nouă lista de artiști, de această dată din România.

„Susținem și promovăm scena de rock românească, destul de puțin prezentă în evenimente similare din România. În ultimii ani, rock-ul românesc s-a dezvoltat masiv și a creat un mediu creativ propice pentru apariția multor trupe noi de calitate. Abia așteptăm să vedem toate aceste trupe la un loc pe scena din Poiana Golului”, transmit organizatorii.

La Custom Reșița vor urca pe scenă atât trupe proaspăt înființate, cât și trupe consacrate ce și-au câștigat deja locul în rock-ul și pop-rock-ul autohton. Astfel, în lineup-ul festivalului se adaugă Dimitri’s Bats, Melting Dice, Adam’s Nest, Rockabella, Baby Elvis, Camera 101, dar și byron, trupa Celelalte Cuvinte și Gândul Mâței.

Dimitri’s Bats, cei cinci băieți din București, cântă muzică alternativă, dar cu puternice influențe din rock, hip-hop și muzică electronică.

Melting Dice s-a înființat în Timișoara în 2014, iar în 2015 și 2016 au urmat multe festivaluri și concerte, pe când 2017 a însemnat pentru cei 4 membri lansarea primului album: “Cord Cablu Creier”.

Adam’s Nest vin la Custom Reșița tocmai din Iași, locul în care trupa s-a format în 2017, îmbinând mai multe stiluri muzicale și subgenuri, de la alternativ, la indie și shoegaze.

Rockabella ajunge la Custom Reșița din București și aduce pe scenă piesele ce îmbină influențe art rock, alternativ și progressive.

Baby Elvis există din primăvara anului 2015, înființată într-un garaj din Oradea. Trupa și-a găsit rapid soundul specific: garage rock cu influențe indie, synthpop și psyche rock.

The Road Band, trupa din Reșița care se află pe piața muzicală încă din 2000, vine la festival cu o mare surpriză. Pe scenă, alături de trupă, va urca și Dean Bowman, solistul american care a cântat pe mai mult de 32 de albume, de la stiluri muzicale de funk, blues, jazz, rock classic, pop, soul până la gospel.

Camera 101 a fost înființată în 1996, sub o altă denumire. Membrii fondatori, Adrian Simion și Costache Nechita, au strâns în jurul lor alți artiști iubitori de muzică rock, care vor urca pe scena Custom Reșița în luna iulie.

byron cântă din 2006, a lansat șase albume și trei dvd-uri live, iar unul dintre concertele trupei a fost filmat la 100 metri adâncime, în Salina Turda. Cel mai nou album al lor, “Eternal Return”, a fost înregistrat în High Resolution la Dublin.

Celelalte Cuvinte, trupa din Oradea înființată încă din 1981, urcă în Poiana Golului să aducă pe scenă piese de heavy metal, doom metal și rock alternativ.

Gândul Mâței s-a lansat în 1996, are patru albume la activ (“Cu gândul la Ea”, “Ghem în Ghem”, “În Profil” și “Generația în Blugi”), iar la Custom Reșița sosesc tocmai din Republica Moldova.

Cele zece trupe românești se alătură artiștilor deja anunțați la Custom Reșița 2019 – The Rasmus, UDO, Doro, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Uriah Heep, Massive Wagons, Alternosfera, Alex Calancea & Lupii – pentru un line-up care promite cea mai bună muzică.

