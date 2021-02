Cutremur în Colterm! Noul director, Bogdan Nanu, a început curățenia

Directorul general al COLTERM, Bogdan Nanu, a dispus joi, 11 februarie, desființarea a două din cele 7 funcții de directori din cadrul companiei COLTERM S.A.

Este vorba despre reducerea funcțiilor de director de distribuție și director de producție.

“Am făcut o analiză temeinică a situației managementului Colterm care a permis acumularea unei datorii de 300 de milioane de lei și a închis ochii la contracte la limita legii, care au adus compania în pragul falimentului.

Am ajuns la concluzia că trebuie să începem curățenia.

Am comunicat deja acest lucru în interior, directorilor vizați și angajaților din conducere, și am provocat niște cutremure.

Voi cere Consiliului de Administrație să aprobe restructurarea conducerii Colterm și am încredere că membrii CA pun pe primul plan revenirea economică a companiei”, a declarat Bogdan Nanu, directorul general Colterm.

Consiliul de Administrație al COLTERM S.A. va fi convocat de urgență cu acest punct pe ordinea de zi.

Comentarii

comentarii