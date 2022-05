D.A.N.S ™. Burse în valoare 1000 de lei. Programul

Scena de dans contemporan din Timișoara atinge noi valențe prin D.A.N.S ™ – un program complex de susținere a creației artistice coregrafice românești, ce debutează cu producția Variațiunile Castanului sâmbătă, 21 mai, de la ora 20.00, la Casa Artelor.

Ulterior, până la finalul lunii noiembrie, D.A.N.S ™ aduce formate performative inovatoare, sesiuni de dans liber, burse pentru spectatori și jurnaliști culturali, laboratoare și rezidențe coregrafice, propuse de echipa curatorială formată din Alexandra Gîrbea (coregraf Timișoara), Alexandra Bălășoiu (coregraf și manager cultural) și Cosmin Manolescu (coregraf și expert cultural).

În cadrul Variațiunile Castanului – proiectul de debut -, timp de o lună vor avea loc patru ritualuri performative de dans, muzică ambientală experimentală și proiecții video, în jurul deja celebrului castan din curtea Casei Artelor.

Martor tăcut al parcursului cultural pe care Timișoara l-a traversat de-a lungul anilor, arborele reprezintă un punct de referință pentru orașul nostru, iar în perioada 21 mai-9 iunie, prin producția coregrafică mai sus menționată își va consolida poziția de centru simbolic pentru o comunitate în continuă dezvoltare și transformare.

Variațiunile Castanului se va desfășura în patru acte artistice, sub coordonarea și interpretarea coregrafei Alexandra Gîrbea și în colaborare cu alți artiști locali, conform următorului calendar:

21 mai – Alexandra și Makunouchi Bento – Once upon a tree: explorează noțiunea de organicitate și trasează prin dans și muzică un univers fantastic, imaginar, inspirat din ritmul și vibrația naturii. Elementul de conexiune cu natura este castanul, ale cărui mesaje sunt simțite și traduse în dans înainte și fără nevoia de a fi înțelese.

26 mai – Alexandra & Doctorul Sinteză & Christina Sakhatska (video) – In the beginning there was freedom: propune un subiect care ne traversează mentalul în ultimele luni: ce înseamnă libertatea și ce preț are. Producția continuă colaborarea dintre Alexandra și Doctorul Sinteză din proiectul multimedia Krumau live – despre refugiații șvabi din timpul celui de-al doilea război mondial. De data asta însă războiul se întâmplă chiar acum, la câteva sute de kilometri distanță. Dramaturgia este construită în colaborare cu Christina Sakhatska, dansatoare ucraineană, refugiată. Materialele vizuale realizate de Cristian Văduva vor include filmări video cu aceasta și vor fi în interacțiune directă cu actul artistic din curte.

1 iunie – Alexandra & Timea Kovacs & Alexandra Bălășoiu – The ocean inside: este despre dansul trilioanelor de celule care alcătuiesc corpul, transformarea lor, muzicalitatea, textura, apariția și dispariția lor. Coliziunea dintre corpuri poate să fie armonioasă sau dramatică, depinde de valuri – ca în orice relație. Cele trei coregrafe sunt conectate prin prietenii puternice, iar dramaturgia va oglindi nemijlocit etape și valențe ale relațiilor dintre ele, căutând în prezent autenticitatea a ceea ce este, știind că se schimbă.

9 iunie – Alexandra & Tiberiu Vasilescu (We are Creepz) – How to tame your dragon. Mișcarea exprimă energia momentului și este, totodată, o cale de acces spre articularea și transformarea minții. Uneori energia din interior este un dragon, sălbatic și vulcanic, greu de stăpânit. How to tame your dragon caută modalități de a îmblânzi dragonul, de a-l cunoaște pentru a-i naviga forța și a trăi intens, conștient și centrat în același timp.

Mai multe detalii despre Variațiunile Castanului regăsiți pe pagina de facebook Concentric Projects.

Totodată, ziua de 21 mai marchează și o premieră pentru iubitorii de dans din Timișoara: lansarea burselor AREAL™, prin care doi spectatori vor putea descoperi mai bine lumea dansului contemporan. Scopul acestei inițiative este de a crea o legătură mai solidă între spectator și dans, contrazicând astfel stereotipul conform căruia arta coregrafică de astăzi este inaccesibilă și abstractă.

Bursele, în valoare netă de 1000 de lei, le vor permite câștigătorilor accesul gratuit la diferite ateliere de dans contemporan și spectacole organizate la Timișoara în anul 2022. Cei interesați să beneficieze de bursa AREAL™ sunt invitați să trimită un mesaj cu răspunsurile la întrebările – Ce este dansul contemporan pentru tine?, Cum crezi că se poate dezvolta mișcarea de dans contemporan în Timișoara? și să menționeze modul în care intenționează să folosească bursa, la adresa areal@arealcolectiv.ro până la data de 30 iunie 2022, urmând ca cei doi câștigatori să fie anunțati la începutul lunii iulie.

“Prin multitudinea de evenimente propuse, D.A.N.S ™ oferă un context de dezvoltare organic și de conectare a artiștilor locali cu Bucureștiul dar și cu scena europeană, credem esențiale pentru orașul Timișoara. Avem convingerea că dansul are potențialul de a schimba paradigme la nivelul scenei culturale locale din Timișoara prin flexibilizarea mentalităților și prin accesarea altor tipuri de gândire non-discursive, pregătite să descopere teritorii încă neexplorate”, spune Cosmin Manolescu, coregraf și expert cultural.

D.A.N.S.™ este un exercițiu de activare și dezvoltare culturală care pune în centrul său OMUL, în căutarea momentului prezent, și care propune în egală măsură crearea de conexiuni între Dans și diferite Arte contemporane – poezie, artă vizuală, muzică, cu accent important pe explorarea Naturii și a Spațiului public. Programul coregrafic colectiv este dezvoltat de Indie Box, Concentric Projects și AREAL – spațiu pentru dezvoltare coregrafică în parteneriat cu Casa Artelor, Librăria Cărturești Opera, Institutul Francez din Timișoara, Teatrul German de Stat din Timișoara, FABER, FITT și implementat cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara.

