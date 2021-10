Dacian Cioloș este noul președinte al USR Plus. Victorie la 0,2 procente în fața lui Dan Barna

Dacian Cioloș este noul președinte al USR Plus. Victorie la 0,2 procente...

Dacian Cioloș a câștigat runda finală a alegerilor din USR Plus și este președintele plin al formațiunii, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. El l-a învins la un scor foarte strâns pe contracandidatul Dan Barna.

Potrivit surselor politice, Dacian Cioloș a adunat 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49.1%.

După primul tur, încheiat pe 23 septembrie, au rămas în competiţie copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna.

În cadrul primului tur şi-au exprimat opţiunea online, prin intermediul unei platforme securizate, 32.815 dintre cei 44.114 membri cu drept de vot (reprezentând 74,4% din total). La momentul respectiv, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna 14.404 voturi (43,9%), iar Irineu Darău 3.300 de voturi (10,1%).

Rezultatul scrutinului online va fi validat de Congresul USR PLUS, care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.

“La congresul USR PLUS participă doar persoane vaccinate, conform unei decizii din iulie a Biroului Naţional, dar în având în vedere situaţia epidemiologică şi restricţiile de organizare a evenimentelor publice, USR PLUS îşi asumă respectarea regulilor şi a decis organizarea congresului în sistem hibrid”, reiese dintr-un comunicat USR PLUS.

