Dacic și Getic – două super-soiuri noi de grâu, create în laboratoarele SCDA Lovrin

Interviu cu Gheorghe Bunta, coordonatorul Laboratorul de ameliorare a grâului a SCDA Lovrin de la Oradea

SCDA Lovrin din județul Timiș are cultivate 650 de ha de grâu, peste 100 de hectare de ovăz de toamnă, 100 de ha de orz, 600 de ha de porumb, 50 de tare de lucernă, 36 ha de loliu, 300 de hectare de floarea soarelui, 44 de ha de cânepă, 100 de ha de rapiță, dar și platforme cu ovăz și mazăre de primăvară și de hrișcă. Conf. univ. dr. Marinel Horablaga, directorul stațiunii, spune că în 2020, el speră ca ISTIS București să omologheze și pe cel de al doilea soi de grâu numit Getic, pe lângă soiul Dacic omologat în 2019. În 2020 soiul Dacic va fi pe piață, iar în 2021 și sămânță de soiul Getic, care se află pe câmp în cultură și a învins cu succes seceta.

Domnule Gheorghe Bunta, cum stă Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă (SCDA) Lovrin, în ceea ce privește ameliorarea grâului, în 2020?

În ultimii ani, modificările climatice au fost tot mai pregnante, de aceea și noi în procesul de ameliorare a grâului a trebuit să ne adaptăm. O caracteristică a tuturor soiurilor de grâu create la Lovrin este calitatea. Noi am mers foarte mult pe această direcție, fiindcă se știe dintotdeauna că grânele românești sunt de foarte bună calitate și a trebuit să depășim faza când aveam soiuri productive, cum au fost Fundulea 4 sau Lovrin 41, dar deficitare în ceea ce privește calitatea. Noua linie Lovrin 5X, pe care o vom denumi Getic, aflată în testare la ISTIS București, are în plus o rezistență foarte bună la secetă, este mai precoce cu 5 zile ca soiul Dacic, omologat în 2019, și va fi recomandat a fi cultivat pe partea de sud a României. Datorită rezistenței mai bune la secetă, Lovrin 5X va fi bun pe partea de sud a României, în regiunile mai secetoase și aride. Apreciem că la următoarea ședință a ISTIS, Geticul va fi omologat. Calitatea este foarte bună atât la Dacic, cât și la Getic. Dacic este cel mai nou soi din portofoliul SCDA Lovrin. Este un soi tipic de toamnă aristat cu o foarte bună rezistență la iernare, fără pierderi de plante sau vătămări foliare. A fost obținut prin selecție genealogică repetată dintr-o combinație hibridă din soiul Dropia românesc și unul autohton, Fundulea 4.

Ce aduc nou soiurile create la Lovrin?

Dacicul, în 3 ani de testare, a dat sporuri de producție de 8,5% față de cel mai bun martor care se afla pe zona în cultură, adică, peste 400 de kg la o producție de 5.000 de kg la ha. Astfel, la un preț de 50 de bani ar însemna 200 de lei pe ha plus valoare. Poate pentru unii fermieri 200 de lei la ha face diferența între eficiență și pierdere. Soiul fiind superior, imediat am demarat producerea de sămânță în urmă cu 3 ani din verigi superioare, iar în 2020 la Lovrin sunt 50 de ha cu Dacic. Estimăm că vom obține peste 200 de tone de sămânță curată, pe care o vom cultiva în continuare pentru a obține veriga bază, iar anumite cantități le vom disponibiliza pentru valorificare. O altă noutate este faptul că Dacicul are capacitatea de a vegeta și la temperaturi mai scăzute, în iernile mai blânde, cum a fost iarna 2019 -2020, și pornește foarte rapid la răsărire la venirea primăverii.

Cum rezistă noile soiuri la boli?

Am avut anul trecut o perioadă lungă de 35 -40 de zile cu ploi aproape zilnic și cu o umiditate atmosferică foarte ridicată chiar în perioada înfloritului. Fuzarioza realizează o infecție la spic în timpul înfloritului. Am observat că acele soiuri rezistente sau tolerante la fuzarioză, de fapt, au fost infestate cu această boală. În 2019, practic toate soiurilor indiferent de precocitatea lor au fost afectate într-o măsură mai mare sau mai mică de fuzarioză. Totuși, Dacicul s-a comportat foarte bine la atacul fuzariozei. Asta înseamnă că este vorba de o rezistență genetică excelentă. Soiul Dacic are o rezistență foarte bună la făinare și la elmitosporioză rezistență bună la rugina galbenă și mijlocie, la rugina brună și la septorioză. Soiul a intrat în grupa valorică I. În funcție de agrotehnica aplicată și de anul climatic, realizează o proteină totală de 12 -13,7%, iar gluten umed până la 33 -34%, cum a fost în 2019. Este un soi de perspectivă. Recomandăm cultivarea lui în câmpia de vest în Transilvania și în nordul Moldovei.

Care sunt celelalte soiuri utilizate pentru sămânță?

SCDA Lovrin mai produce sămânță din soiul Alex. Acesta este mai vechi, dar pe baza unei plasticități ecologice foarte bune s-a extins mult ca și areal și a rezistat o perioadă foarte lungă de timp în cultură. Fermierii și astăzi în solicită intens și stațiunea produce în continuare sămânță din soiul Alex. Pentru sămânță îi mai avem pe soiul Crișana și pe Ciprian. Ciprian este mai timpuriu și este recunoscut pentru calitatea deosebită.

Comentarii

comentarii