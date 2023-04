Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, ridicat de mascați, fiind acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu două minore, surori gemene

Dan Diaconescu a fost saltat de mascati de la locuinta sa din Bucuresti si retinut pentru 24 de ore, in urma perchezitiilor din aceasta dimineata. De frica mascatilor, acesta s-a ascuns intr-un sifonier, dar a fost gasit rapid si incatusat. Fostul patron al OTV este suspectat de act sexual cu un minor si folosire a prostitutiei infantile, ambele in forma continuata.

Perchezitia a fost efectuata de politistii din Constanta sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Acestia au facut dimineata perchezitia domiciliara la locuinta unui barbat de 55 de ani. El este cercetat intr-un dosar in care sunt sesizate fapte penale pe care acesta este banuit ca le-ar fi savarsit in judetul Constanta.

In fapt, in anii 2020 si 2021, acesta a intretinut, contra cost, relatii sexuale cu o minora, cunoscand varsta acesteia (15 ani si 4 luni, la acea vreme) – in Bucuresti si in Constanta. Ulterior, a facut acelasi lucru cu sora geamana a minorei – tot in Bucuresti si Constanta.

In aceeasi perioada, a incercat sa gaseasca o minora virgina, careia sa-i cumpere virginitatea. Dan Diaconescu a fost pacalit de una dintre minore ca a gasit o prietena virgina. A fost filmat si ulterior santajat sa ofere bani, in caz contrar, imaginile urmau a fi publicate.

Fostul parlamentar Dan Diaconescu a fost eliberat conditionat in 2017, dupa ce a efectuat aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoare pentru santaj. Dan Diaconescu a castigat 200 de zile pentru ca a lucrat in penitenciar si alte 150 de zile dupa ce a scris cinci carti. Dan Diaconescu a fost incarcerat in martie 2015, dupa ce a fost condamnat la 5 ani si 6 luni de inchisoare pentru santajarea primarului comunei aradene Zarand, Ion Mot.

Procurorii au aratat, in rechizitoriu, ca in perioada mai – septembrie 2009, Dan Diaconescu l-ar fi amenintat, direct si indirect – printr-un intermediar, pe primarul comunei Zarand din Arad, pentru a-l determina pe acesta sa predea suma de 200.000 de euro. Sub presiunea amenintarilor, Ion Mot a predat unui intermediar suma de 30.000 de euro si 42.000 de lei.

