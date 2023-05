Dan Negru după fiascoul de la Eurovision 2023: „Noi ţopăim îmbrăcaţi fistichiu spre casă. Unii oameni banali ca să devină interesanți, exagerează”

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) are loc în Marea Britanie care organizează concursul în numele Ucrainei din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Dan Negru și-a spus părerea sinceră despre participarea României la Eurovision 2023. Moderatorul nu s-a putut abține și a făcut praf şi pulbere momentul țării noastre.

Dan Negru cunoaște foarte bine fenomenul Eurovision, după ce în perioada când a lucrat la TVR, moderatorul a prezentat două ediții ale concursului. Prezentatorul de la Kanal D și-a spus părerea sinceră despre participarea țării noastre la Eurovision 2023. România nu s-a calificat în marea finală, iar momentul i-a dezamăgit pe mulți dintre fanii concursului. Theodor Andrei, reprezentantul nostru, a stârnit multă vâlvă în mediul online, iar show-ul lui nu s-ar fi ridicat la așteptările celor care l-au susținut încă de la început.

România a ratat calificarea în finala Eurovision 2023. Critici dure pentru pentru Theodor Andrei: „Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“

Ca şi în anii trecuți, la fel și acum, moderatorul face comparație între participarea Moldovei și a țării noastre. Omul de televiziune laudă piesa Republicii Moldova de anul trecut și spune că România a trimis atunci o melodie în limba spaniolă. Tot așa și acum, când Moldova a cântat în limba română, iar țara noastră a trimis la Liverpool o piesă cu titlu englezesc.

Cât despre ținuta purtată de Theodor Andrei, Dan Negru susține că nu-l deranjează exagerările vestimentare, căci sunt oameni banali care doar așa devin interesanți. Prin exagerări.

„Când am lucrat pentru TVR, demult, am prezentat vreo două preselecții Eurovision si asta mă face să mai trag cu ochiul la concurs. Anul trecut Moldova a dus in prime-time TV europene, la Eurovision, o melodie unionistă „Trenulețul Chișinău-București” cântată in română. Noi am țopăit in limba spaniolă. Anul ăsta, Moldova a cântat tot in limba romană. Noi am țopăit cu un titlu englezesc de melodie.

Moldova e in finală! Noi țopăim spre casă. Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină interesanți, exagerează. Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic in muzică. Noi le-am răspuns anul ăsta țopăind in engleză și îmbrăcați fistichiu.

Toți știm ca TVR e goarna guvernului, a puterii politice, oricare ar fi ea. Însemnă că mesajul puterii politice românești, dat prin TVR la Eurovision, e să țopăim când Moldova ne întinde mâna peste prăpastie! Nu poți să sari o prăpastie țopăind! Trebuie să ai curajul să faci un pas mare!”, este mesajul transmis de Dan Negru, în mediul online.

România a ratat calificarea în finala Eurovision 2023, iar fanii au reacționat dur.

Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei ce a avut loc joi seară, la Liverpool, Marea Britanie.

Cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei a intrat pe scenă al treilea și a oferit un spectacol inedit. Chiar și așa, acesta nu a câștigat prea mulți fani, fiind cotat cu șanse minime de către casele de pariuri.

Mai mult decât atât, după acest eșec reacțiile românilor nu au încetat să apară.

Oamenii au avut comentarii acide după această prestație

„Mi-a fost rușine de piesa si interpretarea României. Efectiv un zgomot pe scenă”

„Ce a cântat el nu e la nivel de Eurovision. Ca să fiu drăguță”

„Marele compozitor…. cântăreț … și actor … mai are de studiat … să îi lase pe alții să compună, iar ăștia de la TVR ar trebui să iasă la pensie”

„Show-ul, melodia si cântărețul de toată jena!”

„S-a văzut lipsa de profesioniști în delegație! Penibil pe linie”, sunt câteva din comentariile fanilor Eurovision, notează fanatik.ro.

Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia sunt cele zece ţări care s-au calificat în finala Eurovision 2023 de sâmbătă, la Liverpool. Reprezentantul României Theodor Andrei a cântat melodia „D.G.T. (Off and on)”.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Joi seară, publicul a ascultat şi fragmente din cântecele Spaniei – reprezentată de Blanca Paloma, Marii Britanii – Mae Muller, şi Ucrainei – Tvorchi, calificate automat în finală.

În timpul votului, Mariya Yaremchuk din Ucraina (concurentă Eurovision în 2014) a cântat mai multe melodii ucrainene îndrăgite. I s-au alăturat rapperul OTOY şi reprezentanta ucraineană Junior Eurovision, Zlata Dziunka, în vârstă de 14 ani. Punctul culminant a fost interpretarea cântecului „Carol Of The Bells”, care se bazează pe melodia ucraineană „Shchedryk”, scrisă de compozitorul ucrainean Mykola Leontovych în 1914. Moment realizat în colaborare cu Televiziunea ucraineană.

