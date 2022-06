Dan Vârtosu, viceprimarul cu funcție de primar al Girocului, a adunat saci de gunoaie împreună cu alți giroceni

Dan Vârtosu, viceprimarul cu funcție de primar al Girocului, a răspuns prezent primei provocări lansate de organizația non-guvernamentală A.I.C.I, o entitate nou înființată, chiar pe raza comunei Giroc.

Și adevărul e că a avut parte de una dintre cele mai vibrante și dinamice dimineți de duminică.

Motivul întâlnirii comunitare a fost legat de ecologizarea unei suprafețe de teren de pe bulevardul Aviației, chiar în spatele unității militare, dar Vârtosu dorește ca data viitoare să fie și mai mulți cetățeni care să participe la acțiunea de ecologizare !

Vârtosu a explicat: ”În special cei care credem că nici o administrație publică locală, fie cât de performantă, nu poate face față problemelor zilnice, fără implicare și responsabilizare civică. Oamenii sunt cei care sfințesc locul, în primul rând, prin puterea exemplului!

Și apropo de semeni, am întâlnit oameni frumoși și deosebit de implicați în ceea ce privește viața comunității noastre. Unii cu idei absolut faine și benefice pe care, cu siguranță, măcar o parte din ele, le vom cuprinde în următorul buget participativ al comunei Giroc. În rest, am muncit cu toții: am brăzdat terenurile virane și am adunat deșeurile de pe spațiile verzi. Saci întregi de gunoaie!

Vă doresc din suflet, tuturor celor care, azi, v-ați rupt din timpul liber ca să participați la această acțiune civică de ecologizare, nu în ultimul rând coordonatorilor de la A.I.C.I., să continuați în aceeași direcție. Cu aceeași dăruire și implicare în viața comunității! Contați pe mine și de aici încolo!”.

Acțiunea de ecologizare a durat aproape două ore, timp în care s-au adunat zeci de saci cu fel și fel de materiale, voluntarii fiind extrem de surprinși să găsească pe câmp de la cartoane, sticle de bere, borcane, bureți, până la bare de mașini.

”Promitem că pe viitor, astfel de acțiuni vor mai avea loc pe rază localității Giroc, precum și în satul aparținător Chisoda, mai ales că ne-am dat seama că dacă într-o zona de câteva hectare s-a adunat o asemenea cantitate de gunoi, e posibil că in alte zone să fie mult mai multe materiale fie aruncate cu intenție, fie abandonate”, este mesajul AICI.

Comentarii

comentarii