Daniel Vighi, Cetățean de Onoare al Timișoarei. Bolnav, scriitorul nu a putut participa la ceremonie

Daniel Vighi, profesor, prozator și eseist de marcă al comunității timișorene, important membru al societății civile, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei. Ceremonia a avut loc, joi, 24 noiembrie, la Universitatea de Vest. Primarul Dominic Fritz a înmânat titlul de Cetățean de onoare soției scriitorului, Lia Vighi, pentru că starea de sănătate a profesorului nu i-a permis prezența la eveniment.

“Este o ceremonie deosebită, în primul rând pentru că Daniel Vighi nu poate fi astăzi cu noi din motive de sănătate. Dacă mă uit în această sală, a marcat atât de multe vieți, într-un mod foarte personal, dar m-a marcat și pe mine. M-a învățat foarte multe despre spiritul Timișoarei. Daniel Vighi onorează Timișoara cu prezența lui, cu spiritul lui, cu baza profundă de valori europene, cu umorul lui și cu tot ce a făcut ca profesor și ca om”, a spus primarul Dominic Fritz.

Daniel Vighi a debutat cu un volum de proză scurtă, “Povestiri cu strada depozitului”, apărut în 1985, la Cartea Românească. De la debut și până azi, activitatea sa de scriitor de romane și povestiri, studii și eseuri, reflecții pe teme istorice, filosofie și viață cotidiană în epoci și medii ale României de altădată, este cu adevărat impresionantă, însumând mii de pagini de literatură de înaltă valoare.

Daniel Vighi este scriitorul român cel mai important de azi inspirat de valorile central-europene. Este atașat valorilor multiculturale ale Timișoarei, din care a făcut o temă literară, o credință politică și civică și un model de viață.

Este revoluționar fără diplomă și privilegii, ca destui alți membri fondatori ai Societății Timișoara, pentru că era convins că protestele din decembrie 89 trebuie să rămână o chestiune de conștiință ce nu se cuvine a fi transformată într-o sursă de avantaje materiale.

A fondat Societatea Timișoara în ianuarie 1990, s-a aflat mereu în conducerea ei. A fost și cel care a inspirat, între altele, Punctul 4 al Proclamației: Pentru Victoria Revoluției din Timișoara s-au jertfit, alături de români, și maghiari, și germani, și sârbi, și membri ai altor grupări etnice care de secole conlocuiesc în orașul nostru pașnic, în bună înțelegere. Timișoara este un oraș românesc și european, în care naționalitățile au refuzat și refuză naționalismul. Invităm pe toți șovinii din România, indiferent că sunt români, maghiari sau germani, să vină la Timișoara, la un curs de reeducare în spiritul toleranței și al respectului reciproc, singurele principii care vor domni în viitoarea Casă a Europei”.

A fondat Partidul Alianței Civice și Ariergarda, aceasta din urmă fiind o organizație ce promovează de peste 15 ani literatura, arta plastică, muzica și patrimoniul cultural timișorene și regionale.

A publicat la Ariergarda, pe care o conduce împreună cu scriitorul Viorel Marineasa, volume fundamentale pentru recuperarea trecutului cultural și istoric al orașului.

Daniel Vighi n-a fost și nu este un profesor tipic, mai întâi profesor de școală generală în cartierul Fratelia, din 1980 până la căderea comunismului, apoi profesor universitar, când porțile UVT s-au deschis după 1990.

La orele și cursurile lui se învăța cultura vie, literatura vie. A fost și este o mare șansă pentru cei care au studiat Literele cu profesorul Vighi în speranța că se vor forma deplin în spirit umanist, nu pentru a obține o diplomă.

Pentru toate aceste argumente, Universitatea de Vest din Timișoara a pledat pe lângă Primăria Timișoara, iar primarul și Consiliul Local au acceptat fără rezerve să-i acorde profesorului, scriitorului și militantului civic Daniel Vighi titlul de Cetățean de onoare al orașului.

“Mi se atribuie azi titlul de Cetățean de Onoare a Timișoarei, ceea ce îmi aduce o bucurie neașteptată. Sunt profund recunoscător. La această oră a vieții mele, vestea bună care mi se dă îmi spune că dovezile de atașament față de spiritul locului au fost ascultate și înțelese (…). Sunt născut pe Valea Mureșului, în Lipova-Radna, unde oamenii vorbesc mai multe limbi și se închină la biserici diferite, reușind totuși să formeze o singură comunitate, plină de culoare. Din prima, pentru mine lumea a fost diversă și armonioasă. Nici nu puteam să-mi imaginez viața altfel decât deschisă spre toate limbile și credințele care o compun, într-un loc al conviețuirii pașnice. Timișoara m-a adoptat când încă nu încheiasem cu adolescența. De atunci orașul acesta m-a instruit și m-a întărit în convingerea că darul cel mai de preț într-o comunitate e să primim diferențele ca pe o binecuvântare și să facem din ele un motiv de mândrie și forță. Timp de 33 de ani am trăit într-un regim care și-a propus să ne reducă pe toți la comandamente național-comuniste, la gândirea unică, la sărăcie și supunere oarbă, la minciuna generalizată ca politică de stat, la urmă între clase sociale și etni. Lumea comunistă s-a prăbușit și pentru că politica urii e împotriva naturii umane. Nu e de mirare că Timișoara diversității și toleranței s-a ridicat prima împotriva regimului comunist (…) Am considerat că implicarea civică e datoria pe care o am față de orașul care m-a adoptat și care m-a format. În același spirit mi-am scris cărțile și mi-am susținut cursurile la universitate. Banatul cu multiculturalitatea lui central european e lumea în care am crescut și care sper din tot sufletul va continua să existe în tot ce am scris și în tot ce m-am implicat”, a transmis Daniel Vighi.

