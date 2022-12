Daniela Ploia din Timișoara – singura artistă din România care a cântat la Congresul Vacilor Bălțate din Paris

Artistă de muzică folclorică, Daniela Ploia, din Timișoara, a fost singura participantă din România care a cântat la Congresul Vacilor Bălțate în Paris Franța, la care au participat zeci de fermieri români și din alte 40 de țări.

Ploia a fost invitată special de un fermier francez de origine română și a ținut un concert de 3 ore la Paris Franța, apoi la Montpelier.

Manifestările au avut loc în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. “Marele eveniment a reprezentat un schimb de experiență între fermierii din toată lumea și din toate domeniile agricole”, a spus artista.

Mulți români prezenți la spectacol plângeau de emoție când au auzit-o cântând în limba lor natală:

“Pe 1 decembrie, chiar de Ziua Națională, am început cu melodia “Acasă-i România”, apoi mi-au cerut tot felul de melodii, dar am început cu piesa mea la Paris “Pleca-i dintr-o casă plină!”

Să știi că au plâns românii. Am cântat melodii din toate zonele țării. Am avut orgă, saxofon, vioară – instrumentiști români din Franța, care trăiesc acolo. Am cântat 3 reprize de câte o oră. Toți dansau, inclusiv francezii”, a povestit Daniela.

Artista a explicat ce a impresionat-o foarte mult în Franța la acest congres extraordinar de important nu numai pentru crescătorii de vaci din Franța, ci din întreaga Europă:

“Am vazut foarte multe rase de vaci și, îm primul rând, bălțate și tot felul de aparatură pentru agricultură. Am înțeles că ei nu mai muncesc decât cu tehnologie ultramodernă, nu manual. E uimitor cum arată o ferma de vaci în Franța, comparativ cu una din România.

A fost impresionant. Am rămas uimită. Curățenie maximă. Covor roșu lipsea. Nu miros, nu murdărie. Totul stilizat. Vacile au dispozitiv de lăsat dejecțiile care ajung într-o stație de biogaz. Au un flux incredibil de preluare a gunoiului de grajd, apoi mulsul și transportul laptelui în cele mai bune condiții de siguranță sanitară etc. Am rămas muta de ce tehnologie am văzut în Franța, dar fermierii francezi investesc mult. Acolo se pune preț pe calitate. În România, am văzut pe unde merg în control cu serviciul maxim două ferme de așa anvergura”.

Artista a avut și o cazare de vis! În Montpellier, a stat la hotelul Palage Palace, iar la Paris, la unul cu rezonanță autohtonă: La Romania!

Cu acest prilej, Ploia a participat și la Festivalul de lumini de la Arles.

