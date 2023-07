Daniela Roba a spus de ce a fost bătută cu ciocanul de soțul ei: ”Mai am nevoie de încă 3 operații. Am ambele mâini în ghips”

În urmă cu aproximativ o lună, Daniel Balaciu a lovit-o cu ciocanul în cap pe soția sa Daniela Roba, care a suferit mai multe intervenții chirurgicale și a fost la un pas de moarte.

Cei doi, căsătoriți din 2016, erau pe cale să se despartă. Cu două zile înainte de a se pronunța divorțul, bărbatul a trimis la bunici cele două fetițe pe care le are împreună cu soția sa și a atacat-o pe Daniela Roba cu ciocanul, în timp ce aceasta dormea, scrie digisport.ro.

Între timp, Roba a trecut peste momentele critice și a oferit primele declarații după ce a fost lovită cu bestialitate de către soțul ei. Femeia a postat și un mesaj emoționant pe rețelele sociale. A dezvăluit că Daniel Balaciu a atacat-o pentru că nu se putea obișnui cu gândul că vor divorța și a transmis că va mai fi supusă la 3 intervenții chirurgicale.

”Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără ca să îmi zică nimic în seara respectivă. Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea: mai bine te văd moartă decât să divorțezi de mine.

Eram înainte cu două zile de divorțul pe cale amiabilă pe care l-am plătit eu, 800€. Acum mă refac ușor și mai am nevoie de încă 3 operații. Două pentru reconstrucția feței și una la mâna dreaptă pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips.

Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra. Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viață și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine, pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live pe Instagramul meu”, a scris Daniela Roba, pe contul său de Instagram.

Daniel Balaciu este un om cunoscut în fotbalul din județul Timiș. Fost arbitru la ligile inferioare, din 2021 acesta era jucător, antrenor și investitor la echipa din Șemlacu Mic, notează GSP.ro. În plus, în urmă cu câteva luni, Balaciu a primit o diplomă de excelență în sport pentru implicarea sa.

Daniela Roba este un make-up artist cu peste 100.000 de urmăritori pe rețelele sociale.

