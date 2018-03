„Dansând în noapte” – de la Londra şi Rio de Janeiro, pe scena Teatrului Maghiar Timișoara

Trupa Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara se pregătește pentru a patra premieră din Stagiunea 2017-2018, musicalul „Dansând în noapte” – „Táncos a sötétben” – regia Kocsárdi Levente, care se va juca sâmbătă, în 3 martie 2018, de la 19:00, în Sala Mare.

Textul spectacolului se bazează pe filmul „Dancer in the dark” de Lars von Trier. Scenariul filmului a fost adaptat pentru musical de către Patrick Ellsworth din Statele Unite. Patrick Ellsworth a absolvit Programul de Dramaturgie Americană „Lila Acheson Wallace” de la Conservatorul Juilliard, New York. „Dancer in the Dark” se joacă în diverse forme teatrale în toată Europa: de curând a fost pus în scenă în varianta musical la Rio de Janeiro (2017), fiind în pregătire și un spectacol muzical la Londra.

Selma, o imigrantă aproape oarbă, îndrăgostită de musicaluri în America anilor `60, este victima perfectă a justiției, fiind arestată pe nedrept în urma unor circumstanțe nefericite. Mamă iubitoare, bună prietenă, eternă visătoare, Selma va fi înghițită de construcția putredă a banilor și intereselor din pseudodemocrația americană. Spectacolul pune întrebări despre infailibilitatea sistemului juridic, despre visul american și limitele noastre umane. Selma este interpretată de Magyari Etelka, iar din distribuție fac parte, ca actori invitați din Ungaria, Csoma Judit și Horányi László, alături de actorii Teatrului Maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara: Balázs Attila, Szilasi Eszter Júlia, Kiss Attila, Aszalos Géza, Vass Richárd, Éder Enikő, Lőrincz Rita, Mátyas Zsolt Imre, Tar Mónika, Molnár Bence, Lukács Szilárd, Mihály Csongor și Molnos András Csaba, și copiii Makkai Gergő și Lázár Dávid.

Musicalul „Dansând în noapte”/„Táncos a sötétben” beneficiază de muzică originală compusă de Vlaicu Golcea, aflat la a treia colaborare cu Teatrul Maghiar din Timișoara. Cu o discografie de peste 30 de titluri editate în ţară şi în străinătate, plus o importantă prezenţă concertistică în majoritatea ţărilor europene, compozitorul şi performerul Vlaicu Golcea îşi desfăşoară activitatea muzicală în diferite sectoare ale artelor sincretice: muzică de teatru, film documentar, lung şi scurt metraj, animaţie, instalaţii multimedia, intervenţii în spaţii publice şi performance-uri. A compus coloanele sonore la peste 90 de producţii teatrale, în anul 2009 fiindu-i acordat premiul UNITER pentru muzică de teatru. În dansul contemporan semnează coloana sonoră și sound-designul la peste 20 de producții naționale și internaționale.

Echipa de creatori îi reunește pe și arh. Mihai Donici (decor), designer Mihaela Crețescu (costume), Cristina Lilienfeld (coregrafa), Uțu Pascu (asistență sound design). Premiera spectacolului va avea loc în 3 martie 2018 de la 19:00 în Sala Mare, urmând reprezentații și în 4 martie de la 17:00 și 9 martie de la 19:00. Spectacolul va fi tradus în limba română.

