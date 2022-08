Dansul contemporan mai aproape de comunitatea din Lugoj, prin Proiectul „Dans Nomad”

Compania de dans „Unfold Motion” pune Timișul pe harta dansului contemporan. Proiectul „Dans Nomad”, ajuns la cea de-a treia ediție, aduce dansul contemporan mai aproape de comunitatea din Lugoj. Zilnic, între 1 și 4 septembrie 2022, în Lugoj vor avea loc ateliere de dans, teatru și film pentru copii și adolescenți, proiecții de film de dans, momente coregrafice acompaniate de muzică live în spațiul public, și un spectacol invitat din repertoriul Unfold Motion. În cadrul atelierelor de teatru-dans, tinerii sunt invitați să experimenteze comunicarea folosindu-și corpul într-un mod creativ și intuitiv, în timp ce atelierele de film promit exersarea limbajului audio-vizual, dezvăluie modul în care imaginile transmit emoții și se încheie cu elaborarea unui scurt-metraj de dans, realizat chiar de participanți. Proiectul „Dans Nomad” își propune să exploreze realitatea socială și cotidiană din Lugoj și să le ofere lugojenilor, în cele patru zile, reprezentații de dans în real time composition cu muzică live, realizate de artiștii nomazi, inspirate din viața urbană lugojeană. ”Ceea ce mi-am propus, încă de la început, prin acest proiect a fost adresarea către comunități care nu au în mod constant (sau deloc) acces la întâlnirea cu dansul contemporan dar care s-ar putea bucura din plin de o reprezentație de dans acolo unde nu s-ar aștepta, în stradă. ”Dans Nomad” aduce împreună, la fiecare ediție, artiști curajoși, puternici sau suficient de curioși și dispuși să se cunoască pe ei înșiși într-un mod care îi aduce mai aproape de oamenii pentru care se pregătesc/ învață să creeze. În Universitățile de artă nu înveți ce poți învăța într-o ediție de ”Dans Nomad”. Iar unul dintre lucrurile importante pe care le învățăm în ”Dans Nomad” este să ieșim din bula noastră și să ne deschidem către oameni (indiferent de experiența acestora cu diferite forme de expresie artistică), să comunicăm cu ei prin cuvinte dar mai ales dincolo de ele. Iar ceea ce contează în final este să reușim sub o formă sau alta să colorăm rutina spectatorilor”, spune Maria Beatrice Tudor – inițiatoarea programului Dans Nomad, coregrafă la Asociația Unfold Motion. Atelierele vor avea loc la Centrul de Tineret Lugoj de pe strada Bucegi nr 21, iar proiecția și reprezentațiile de dans contemporan vor avea loc în diferite parcuri și spații din Lugoj, precum Parcul George Enescu, Parcul Ștrandului, Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor sau la Teatrul „Traian Grozăvescu”. Accesul la ateliere este gratuit, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile. Înscrierile se fac pe pagina de Facebook Unfold Motion sau pe adresa unfoldmotion@gmail.com. Proiectul Dans Nomad dorește să contribuie la creșterea vizibilității dansului contemporan și formarea de public nou în rândul comunităților din România. Dans Nomad ediția 2022 se desfășoară pe toată durata lunii septembrie și aduce dansul contemporan în 3 localități din județul Timiș: Lugoj, Jimbolia și Dumbrăvița. ”Programul cultural se află la a 3-a ediție și pentru prima dată sub umbrela Asociației Unfold Motion. Sunt bucuroasă deoarece acesta se aliniază obiectivelor pe care asociația le are în raport cu publicul și cu amploarea pe care ne dorim ca dansul contemporan să o aibă aici, în vestul țării”, menționează Lavinia Urcan, președinta Asociației Unfold Motion. Unfold Motion este prima organizație de dans contemporan din Timișoara. De la înființarea sa în 2013 de către Lavinia Urcan, coregraf și director artistic și mai apoi, prin alăturarea coregrafei asociate Beatrice Tudor, în anul 2019, asociația se implică activ, prin proiectele sale, în peisajul cultural din Timișoara și din România și este un reper al sectorului coregrafic românesc. Proiectul ”Dans Nomad” face parte din Programul Cultural ”Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

