Proiectul Dans Nomad se află în 2023 la cea de-a patra ediție și aduce, pentru al doilea an consecutiv, dansul contemporan mai aproape de comunitatea din Lugoj. În perioada 8-11 mai 2023, compania de dans Unfold Motion revine la Lugoj cu ateliere de dans, teatru, film și mixaj sunet pentru copii și adolescenți, momente coregrafice acompaniate de muzică live în spațiul public și spectacolul invitat Planet Dance din repertoriul Unfold Motion. În cadrul atelierelor de teatru-dans, participanții vor putea să-și exprime emoțiile și să-și exploreze abilitățile fizice prin intermediul dansului contemporan și al teatrului. Atelierele de film le oferă tinerilor posibilitatea să exploreze lumea cinematografiei prin intermediul camerei de filmat sau a smartphone-ului, având ca subiect principal mișcarea/corpul uman, în timp ce atelierele de mixaj sunet le oferă cursanților oportunitatea să creeze și să prelucreze sunetul explorând noțiuni și comenzi de bază din domeniul sound designului. În fiecare ediție, proiectul Dans Nomad își propune să exploreze în timp real sursele vii de inspirație din realitatea socială și cotidiană din Lugoj și să le restituie în comunitate sub forma performance-urilor de tipul real time composition acompaniate de muzică live, și a scurt-metrajelor de dans. „<Dans Nomad> sau <Turul de forță> așa cum ne place să îl mai numim, se află anul acesta la a patra ediție și la a doua sub aripa Unfold Motion. Acesta completează cu excelență și desăvârșire eforturile susținute ale asociației de a dezvolta dansul contemporan la nivel local și național. Anul acesta consolidăm relația începută anul trecut cu publicul din Lugoj. De asemenea, îmbogățim activitățile propuse prin ateliere de mixaj sunet pentru adolescenți. Sunt onorată să spun ca <Dans Nomad>face parte din activitatea Unfold Motion”, spune Lavinia Urcan, președinte al Asociației Unfold Motion, manager al proiectului. Atelierele pentru copii și tineri vor avea loc la Centrul de Tineret Lugoj de pe strada Bucegi nr 21, iar reprezentațiile de dans contemporan vor avea loc în diferite școli din Lugoj, dar și în spații deschise, precum Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor sau la Universitatea Europeană Drăgan. Accesul la ateliere este gratuit, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile. Înscrierile se fac pe pagina de Facebook Unfold Motion sau pe adresa unfoldmotion@gmail.com. Proiectul Dans Nomad dorește să contribuie la creșterea vizibilității dansului contemporan și formarea de public nou în rândul comunităților din România. Dans Nomad ediția 2023 se desfășoară pe toată durata lunii mai și aduce dansul contemporan în localitățile Lugoj, Jimbolia, Kikinda, Dumbrăvița și Timișoara. Proiectul ”Dans Nomad” face parte din Programul Cultural ”Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

