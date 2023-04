Dar din Dar de Paști! Voluntarii de la Acasă în Banat au ajuns la Naidăș și Lescovița

Voluntarii de la Acasă în Banat s-au mobilizat pentru o nouă ediție a campaniei „Dar din Dar”, cu ocazia sărbătorilor pascale 2023.

Timp de o săptămână au încercat să strângă cât mai multe fonduri, alimente și bunuri pentru a face pachete consistente. Un grup de donatori a pregătit un pachet mare cu alimente și produse de igienă, Banca Regională pentru alimente Timișoara i-a sprijinit cu câteva baxuri de alimente, Aninoasa Tim a făcut o sponsorizare și câțiva donatori au trimis bani în cont pentru cumpărături.

“Apoi ne-am adresat Primăriei Naidăș pentru a ne da o mână de ajutor și după ce ne-am consultat cu dumnealor, am tras concluzia că sunt necesare aproape 40 de pachete, pentru că sunt multe cazuri dificile în comună. Cu gândul la ei ne-am mobilizat să facem pachetele cât mai consistente, am fost la cumpărături și când am ajuns la casă, nu ne-a venit să credem cât avem de plătit, pentru că toate s-au scumpit foarte mult. Dar ne-am decis să cumpărăm puțin din fiecare pentru că știm cât de mult este nevoie”, au explicat tinerii voluntarii de la Acasă în Banat.

Și au pornit la drum, sâmbătă dimineața, de la Timișoara, vreo două ore bune de mers până la Naidăș și satul aparținător Lescovița.

“Și nu ne-a părut rău că am ales acest loc pentru că am descoperit foarte multe persoane singure, în necaz, care ne-au primit cu mare bucurie și lacrimi în ochi. Întâlnirea cu ei, semenii noștri, vorba bună, cuvintele de mulțumire, ne dau energia să continuăm. Le mulțumim tuturor celor care ne-au susținut cu donații și vă îndemnăm să continuați să donați pentru a putea ajunge, săptămâna care vine, la alte familii care au nevoie de ajutor”, este mesajul Asociației Acasă in Banat.

Asociația Acasă în Banat

Donații în LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Donații în EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

SWIFT/BIC: BTRLRO22

Revolut: 0748918091

PayPal: acasainbanat@gmail.com

