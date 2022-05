De 12 ani, bugetul Memorialului Revoluției de la Timișoara este de 800.000 de lei. ”Am mai vrea 200.000 de lei!”

Luni, 9 mai 2022, la sediul de pe strada Oituz nr. 2B, Asociația Memorialul Revoluției din Timișoara 16-22 Decembrie 1989 a organizat o informare, cu privire la promulgarea legii nr. 121 din 2022, ce a rezolvat cumva vidul de finanțare.

De asemenea, președintele Gino Rado și Lucian Vasile Szabo, vicepreședinte, au vorbit și de colaborarea Asociației Memorialul Revoluției cu Ministerul Apărării Naționale și au prezentat evenimentele care vor fi derulate, în perioada mai-iunie 2022.

Gino Rado a spus: ”Până când nu ai contractul semnat, nu ai finanțare. Practic am stat peste trei luni fără finanțare, lucru care se repetă în fiecare an, cu întârzieri de câteva luni, dar trăiam sub limita subzistenței.

Atunci am modificat legea de funcționare a Memorialului Revoluției cu un nou paragraf prin care memorialul este finanțat până la semnarea contractului cu Ministerul Culturii exact ca instituțiile de stat, de la buget, chiar dacă suntem un ONG. Prin această lege s-a stabilit clar că și memorialul trebuie finanțat în același mod ca să nu avem un vid”.

A fost depus proiectul de lege la Camera Deputaților, inițiat de deputatul Ovidiu Ganț, de la minorități, cu un coleg. Ei au fost care s-au luptat în parlament pentru această lege. În 13 octombrie 2021, a ajuns în Senat, iar în februarie a fost votat proiectul.

”Au fost multe opinteli. Am avut sprijin de la partidele politice și 18 parlamentari au semnat inițiativa de la toate partidele. A trecut de comisii și legea a fost votată și în Camera Deputaților cu unanimitate de voturi. În 2 mai 2022, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea, iar Memorialul Revoluției de la Timișoara nu mai rămâne cu finanțarea în vid”, a spus Gino Rado.

Problema este că bugetul Memorialului Revoluției de la Timișoara este foarte mic, numai 800.000 de lei, iar asta de 12 ani.

”E groaznic de mic și foarte greu să funcționezi cu același buget de 12 ani. Încercăm să ne descurcăm, iar anul acesta la rectificare vom cere o mărire de buget. Pot să dea și un milion buget, dar tu trebuie să îi cheltuiești dinainte. Nu primești niciun leu în avans. Cheltui banii apoi trimiți la decontare. Dacă e bine, dau banii, dacă nu, nu. Din veniturile din turism, de la vizitatori, poate reușim să scoatem o lună din 12.

Dacă avem un buget de 800.000 de lei, am dori să ni se majoreze măcar cu 200.000 de lei, minimal”, a mai spus Gino Rado.

Cu acest prilej, au fost prezentate și manifestărilor cultural sportive ce vor fi organizate, în perioada mai – iunie 2022.

În 11 mai, la ora 11, va avea loc evenimentul Toma Arnăuțoiu – 100 de ani de la naștere. Va fi un spectacol de proză și poezie de detenție și muzică, dar și un film documentar.

În 24-25 mai, va avea loc Cupa Eroilor Neamului, ediția X. Participă opt licee și opt școli gimnaziale din Timișoara și din județ.

În 9 iunie, va fi vernisajul expoziției Războiul Rece. O scurtă istorie a lumii divizate, realizată de Institutul Polonez al Memoriei Naționale.

În 29 iunie, va fi lansat buletinul științific și de informare Memorial 1989 nr 29.

Comentarii

comentarii