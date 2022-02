De 79 de ani, Sabin Pautza reprezintă cea mai bună versiune a ceea ce înseamnă să fii român!

Semnificația acestei zile de 8 februarie a primit acum 79 de ani un NUME-SABIN PAUTZA!

De atunci, zi cu zi, lumea aceasta și-a croit un sens plin de lumină prin fereastra opacă a vremurilor.

Este foarte greu să pui muzicalitatea sentimentelor în câteva cuvinte pentru a-i mărturisi prețuirea celui ce este un fenomen muzical al Moniomului, al Banatului de Munte și al lumii, cel ce s-a predat iubirii prin geniul său creator… Este și mai greu să nu rămâi fascinat de prietenia sa, de povața și umorul său, toate adunate într-o modestie ce îți dă fiori… fiori de admirație…

De câte ori ați simțit asemenea fiori?

Aniversatul zilei, Sabin Pautza este compozitor, dirijor, profesor universitar, doctor în muzică, primul în lume care a folosit muzica lui Jimi Hendrix şi Rolling Stones pentru a preda armonia la Conservatorul ”George Enescu” din Iaşi, chiar în plin comunism.

Era începutul unui drum ce continua și astăzi cu aceeași noblețe, armonie și har…

Nevoit de rigorile vremii a plecat pentru 32 de ani în Statele Unite ale Americii, unde s-a remarcat, s-a impus și totodată a reușit să scrie alături de celebritățile lumii partituri de istorie muzicală.

Numele lui Sabin PAUTZA figurează în “Who’s Who in Music” (1988-2003) și în volumul, “2000 de oameni de seamă americani” publicat de Institutul Biografic American.

Compozițiile sale au fost înregistrate de către firma „Swift Music Group” din Statele Unite, în seria „Opera Omnia”, pe 15 CD-uri. De asemenea, editura muzicală „San Nicobian” din New York, i-a publicat în exclusivitate partiturile sale și membru onorific al Consiliului de conducere al Institutului Biografic American.

Este un amfitrion de seamă, un suflet de vărsător authentic, un om ale cărui calități sunt la fel de vizibile atât pentru tineri, dar și pentru adulți, o personalitate fără vârstă și mai ales, un prieten al tinerelor talente și un susținător credincios.

Din anul 2014, la Reșița, se desfășoară Concursul și Festivalul Internațional de interpretre pianistică și compoziție „Sabin Pautza” organizat de Societatea pntru Cultura „METARSIS”, la inițiativa prietenilor și admiratorilor săi, familia Camelia și Luci Duca.

Este Doctor Honoris Causa al Universitatii „Valahia” din Targoviste. Membru al Clubului din 2007, Resita

Activitatea sa internațională de dirijor și compozitor i-a adus în anul 1995 titlul onorific de Doctor în Muzică, acordat de Institutul pentru Cercetări Aplicate din Londra. De asemenea, în anul 2005 Academia de Muzică „George Dima” din Cluj-Napoca i-a acordat titlul de Doctor în Muzică.

Este cetățean de onoare al orașului Plainfield din New Jersey și al orașului Resita, Caraș-Severin precum și al Județului Caraș-Severin.

Sabin Pautza este omul care duminica merge la slujba de la Biserica de la Moniom, dascălul care a cizelat generații de studenți și totodată mentorul de care are nevoie lumea această atinsă mai degrabă de virusul mediocrității.

Sabin Pautza iubește limba și literatura română, scrie cărți, dar pune pe muzică poesiile concitadinilor săi din Reșița, dar și din marea literatură!

De 79 de ani Sabin Pautza reprezintă cea mai bună versiune a ceea ce înseamnă să fii român.

Studii

1965 Absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, specialitatea dirijat si pedagogie muzicala.

1970 Absolvent Academia Muzicală „Chigiana” din Siena, Italia, specialitatea compozitie si dirijat orchestra cu Franco Donatoni, Franco Ferrara și Bruno Maderna

1995 Doctor in Music –The London Institue for Applied Research, England

2005 Doctor în Compoziție, al Academiei de Muzică „Gh. Dima”, din Cluj-Napoca

Carieră profesională

1966 – 1984 Asistent, apoi lector universitar la Universitatea de Arte “G. Enescu” din Iași

1987 – 2011 Director artistic și prim-dirijor al celei mai vechi orchestre din New Jersey, Plainfield Symphony Orchestra

2011 – prez. Conductor Emeritus for life – Plainfield Symphony Orchestra

1986 – 2005 Associate Professor la ATLAN INSTITUTE din New York

1984 – 2010 Profesor la New York University

2009 – 2014 Profesor la „St. Rose” University – Albany- N.Y

1991 – 2005 Profesor la Rutgers University – New Jersey

2005 – 2013 Profesor universitar – Universitatea ”Emanuel”din Oradea.

Preda Master Clases la diferite universitati din Romania: Universitatea de Vest din Timisoara, Univeristatea din Pitesti, Universitatea din Targoviste, Universitatea de Muzica „George Enescu” din Iasi.

Activitate științifică și de cercetare

Publica lucrari de muzicologie in tara si strainatate ca:

1.„Franco Donatoni si noua scoala de compozitie italiana”.

2.„Prefigurari ale limbajului muzical modern in creatia lui Claude Le Jeune”.

„Majestatea Sa Anacruza, sau rolul raporturilor erarhice ale sintaxelor componistice in definirea sensului si expresiei in procesul interpretarii muzicale”.

„Curs de armonie”-(Editura Universitatii EMANUEL, Oradea). 5. „Curs de Orcheatratie”-(Editura Universitatii EMANUEL, Oradea)

Carieră artistică

Compoziții

“Ave Maria” – pentru cor mixt (1956)

„Patru colinde” – pentru cor mixt (1966)

“Byzantine Alleluia” – pentru cor mixt (1967)

“Antiphonon Melos” – Oratoriu dramatic pentru cor și orchestră (1967)

“Seykylos Hymn” – pentru orchestră (1968)

„Suita Brevis” – pentru cvintet de suflători (1968)

„Cvartetul de coarde nr. 1” (Sonata a quarto) (1969)

“Musica per Due” – pentru flaut și pian (1970)

“Interludium” – pentru pian solo (1970) Editura Peters

“Estratto” – pentru pian solo (1971)

“Cinci piese pentru orchestră mare” – Editura Muzicală București, LP Electrecord (1972)

“Lacul” – madrigal pentru cor mixt (1972)

“Ofranda copiilor lumii” – pentru cor triplu mixt (1973) Premiul G.Enescu al Academiei Romane Editura Muzicală București, LP Electrecord

“Laudae” – pentru 10 soliști, Editura Muzicală București (1973)

“Păsări migratoare” – madrigal pentru cor mixt (1973)

“Canti Prophani” – suită pentru cor de copii și orchestră (1974)

“Suita Mărgană” – pentru cor mixt (1975)

“Noi umblăm și colindăm” – colind pentru cor mixt (1975)

“Pastel” – madrigal pentru cor mixt (1976)

„Cvartetul de coarde nr. 2” (Jocuri I) (1977)

“Jocuri I” – pentru orchestră de coarde (1977)

“Jocuri II” – pentru cvartet de coarde și orchestră, LP Electrecord (1978)

“Eroii” – madrigal pentru cor mixt (1979)

„Cvartetul de coarde nr. 3” (1979) LP Electrecord

“Columne” – cantată pentru cor și orchestră (1979)

“Jocuri III” – pentru violă (violoncel) și orchestră (1979)

“Jocuri IV” – pentru vioară și orchestră (1980)

“O Altă Poveste de Dragoste” – Operă (1980)

“Nocturne” – pentru soprană și orchestră (1980)

“Velerim și Veler Doamne” – pentru cor mixt (1966, rev. 1980)

“Hayku” – trei lieduri pentru soprană și orchestră (1981)

“Lumină” – cantată pentru cor și orchestră (1981) LP Electrecord

“Missa Brevis” – pentru soprană, cor și orgă (1982)

“Două interludii” – la “O Altă Poveste de Dragoste” pentru suflători (1982)

Simfonia nr. 1 – pentru orchestră mare (varianta I), (1982)

Trio nr. 1 – pentru coarde (1981, rev. 1983)

“Ebony Mass” – pentru cor și orgă (1985)

Două preludii – pentru clarinet (trompetă) și pian (1986)

“Pace” – mini cantată pentru cor de copii și orchestră (1987)

Simfonia nr. 1 – varianta a doua, “In Memoriam”, (1988-89)

Dublu concert – pentru violoncel (violă), pian și orchestră (1990)

Simfonia nr. 2 – “Sacra” pentru cor, mezzo-sopran și orchestră (1992)

“A Musical Journey” – pentru orchestră (1993)

“Rita Dove Triptych” – pentru soprană și orchestră (1993-94)

“Simfonietta” – pentru orchestră (1995)

Jocuri V-“Clopote” (CHIMES) în memoria lui Martin Luther King Jr. (1995) Premiul Martin Luther King Jr.

Simfonia de Camera – (1996)

“Moodswings” (Virée D’Humeur) –pe versuri de Tristan Tzara (1996)

Concert pentru saxofon si orchestra – (1997)

“Jocuri VI” – pentru clarinet și violă (1997)

“Ludus Modalis” – cvartet de coarde nr. 4 (1998)

“Ode To Hope” – cantată pentru cor și orchestră (1999)

Concertino – pentru violoncel și orchestră (2000)

Trei BOSSA NOVA (2001)

55.”Blues And Trouble” pentru orchestra de camera (2002)

Preludio, Bossa , Postludio – per quatro fsgotti (2003)

FRESCA pentru cor mixt si orchestra (2004)

Triptic Antic- Ciclu de lieduri pe versuri de Nicolae Coman (2006)

Bassklavierkonzert – Concert pentru bas clarinet, pian si orchestra (2007)

Capriccio – pentru orchestra de coarde (2007)

Concert pentru flaut si orchestra (2008)

Jocuri VII-”Schassburger Capriccio” pentru orchestra de coarde (2008)

Pastorala-Sonata a quattro flauti (2009)

Jocuri XIII-”Hexagon”-sextet pentru suflatori, coarde, pian si percutie(2009)

Elegie-pentru violina si orchestra (2010) – In Memoriam Stefan Ruha

Divertimento I pentru orchestra (2010)

Divertimento II pentru orchestra (2010)

Divertimento nr.3 pentru patru fagoti (2010)

Divertimento nr.4 pentru Oboi, Fagot, Viola si Violoncel (2010

DE PROFUNDIS –Poem pentru cor mixt (2011)

Peste Varfuri –Madrigal pentru cor mixt (2011)

Jocuri IX (Ecouri) pentru combo si orchestra (2012)

Piano Trio Divertimento nr.4)(2012)

PROMETHEUS –Poem simfonic –(2012)

Divertimento V pentru cvartet de clarineti (2013)

FABRIZIO Muzical pentru copii (versuri Patricia Brady-Danzig- 2013)

Schlagzeug Konzert -Concert pentru percutie si orchestra (2014)

Concerte

A concertat în cele mai mari săli din Statele Unite, Europa și Australia, printre care:

„Carnegie Hall” din New York,

„Santa Cecilia” din Roma,

Richard Wagner „Jugendfestspieltreffen” din Bayreuth,

„Chopin” din Varșovia,

„Philarmonic Hall” din Sydney.

Activitatea dirijorala cuprinde in medie un numar de douazeci de concerte pe an in Romania si in strainatate.

Premii și distincții

Deține numeroase premii și distincții românești și internaționale, printre care:

premiul „George Enescu”, al Academiei Române,

premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România,

marele premiu al Televiziunii Române,

premiul de compoziție al „Concursului Internațional din Salt Lake City”, Utah,

premiul „Rudolf Nissim” al Uniunii Compozitorilor Americani,

marele premiu „Doctor Martin Luther King Jr.” pentru compozitie.

Liceul de Arta din Municipiul Resita poarta numele „Sabin Pautza”

Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, al ASCAP

Uniunea Compozitorilor Americani si GEMA,

Uniunea Compozitorilor din Germania.

