De aproape un sfert de secol, reprezentanții cultelor din Lugoj se roagă, împreună, pentru unitatea creștinilor

Lugojul este un exemplu de ecumenism! De 24 de ani, reprezentanții cultelor din municipiu se roagă, împreună, în cadrul „Octavei de rugăciune pentru unitatea creştinilor”. Evenimentul ecumenic este sărbătorit la nivel mondial, începând din anul 1968, la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, de către bisericile creştine din întreaga lume, pe baza textelor elaborate în colaborare de către Comisia „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor. Tema rugăciunii din acest an – „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită” (Fap 28,2), a fost elaborată la propunerea reprezentanților Bisericilor creştine din Malta şi Gozo, Christians Together in Malta (Creştini împreună în Malta). La întâlnirea ecumenică din acest an, care a avut loc în Biserica Baptistă „Harul”, au participat reprezentanţii bisericilor creştine din municipiu, preoţi şi credincioşi. Manifestarea a fost deschisă de pastorii David Nicola și Ionel Tuțac, reprezentanții bisericii gazdă, după care au transmis mesaje şi au rostit rugăciuni specifice pentru unitatea creştinilor: P.S. Alexandru Mesian – episcopul greco-catolic de Lugoj; P.On. Ioan Cerbu – protopopul ortodox român al Lugojului; preotul Mihail Titi Dumitresc – protopopul Bisericii Romano-Catolice; P.On. Ilie Albiciuc, protopopul Bisericii Ortodoxe Ucrainene; Bódis Ferenc – protopopul Bisericii Reformate; Ivan Bloch – reprezentantul Comunității Evreiești; pastorul Walter Sinn – parohul Bisericii Evanghelice; presbiterul Alin Tec – reprezentantul Bisericii Penticostale; pastorul Beniamin Indru – reprezentantul Bisericii Baptiste „Efrata”. Printre credincioşii de diferite confesiuni care au participat la această manifestare ecumenică s-au aflat şi primarul Francisc Boldea și consilierul județean Mihai Bojin. Manifestarea s-a încheiat, conform tradiției, cu rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” în limbile maghiară, germană, ucraineană, engleză și română.



Comentarii

comentarii