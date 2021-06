De ce să studiezi în străinătate când poți veni la UP Timișoara. Iată avantajele!

De ce să studiezi în străinătate când poți veni la UP Timișoara....

Universitatea Politehnica Timișoara este pregătită să integreze elevii care au renunțat să studieze în străinătate: pot fi admiși pe baza unui CV educațional, au siguranța unor joburi bine plătite și se pot implica în proiecte de cercetare.

Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnica Timișoara: “Din discuțiile purtate cu directorii liceelor de elită din vestul țării rezultă că numărul elevilor care vor să meargă la studii universitare în străinătate este în scădere. Putem vorbi de două motive: pe de-o parte pandemia de coronavirus i-a făcut să se reorienteze către o universitate din România, pe de altă parte Brexitul a îngreunat accesul la împrumuturile guvernamentale”.

Datele UNESCO arată că aproximativ 40.000 de studenți români învață la universități din străinătate. Un sfert dintre ei sunt înmatriculați la universitățile din Marea Britanie, țară care și-a schimbat politica de acordare a împrumuturilor către tineri, după ieșirea din Uniunea Europeană. Această situație, dar și faptul că există temeri din partea tinerilor de a pleca în străinătate, din cauza pandemiei de coronavirus, a dus la o scădere a interesului elevilor de clasa XII-a pentru universitățile din străinătate.

Universitatea Politehnica Timișoara a creat în ultima vreme mai multe programe pentru a-i atrage pe elevii cu rezultate deosebite. În general cei care își doresc să studieze în străinătate sunt tinerii cu performanțe, care au participat la diverse concursuri și au spirit inovator. De altfel, ei sunt tineri pe care orice instituție de învățământ îi dorește așa că pot fi admiși la Universitatea Politehnica Timișoara pe baza unui CV educațional la specializările din zona IT sau la Facultatea de Arhitectură.

“Acest model de admitere bazat pe CV educațional este o evaluare pe întreg parcursul celor patru ani de liceu. Noi analizăm competițiile la care se înscrie tânărul, precum și rezultatele pe care le are individual sau în echipă cu alți colegi. Examinarea clasică, la o singură disciplină, îți evaluează cunoștințele la un moment din timp în care poți fi într-o formă mai bună sau mai rea. În schimb, evaluarea bazată pe CV educațional surprinde un parcurs mai lung, bazat pe cunoștințele aplicate ale tânărului. Este al doilea an în care avem această metodă alternativă de admitere, iar anul trecut am avut inclusiv candidați din București, cu un parcurs foarte bun pe perioada liceului. Astfel, tinerii evită un examen de admitere și ajung la specializarea dorită” susține Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Siguranța unui job bine plătit și o programă adaptată cerințelor din piața muncii

Piața muncii din România cere foarte mulți ingineri, în toate domeniile, iar salariile sunt bune chiar chiar și pentru angajații entry-level. Universitatea Politehnica Timișoara are o strânsă legătură cu marile companii din vestul țării, astfel că mulți studenți sunt angajați în domeniile pe care le studiază încă din anul trei de facultate. Spre exemplu, un studiu privind accesul absolvenților UPT în piața muncii arată că domeniile IT și construcții au o rată de angajabilitate care ajunge până la 89%. De altfel, Politehnica oferă programe de studiu și materii adaptate cerințelor din piața muncii.

“Absolvenții de liceu care nu își doresc să devină ingineri au ca alternative Facultatea de Arhitectură sau Facultatea de Științe ale Comunicării. La aceasta din urmă, fiind o facultate mai nouă, corpul profesoral este unul tânăr. Profesorii predau materii care se intersectează cu ingineria și managementul, iar acest lucru face ca studenții de la Comunicare și Relații Publice să dezvolte abilități într-o zonă mai aplicată, dedicată businessului și inovării. Piața are nevoie de specialiști cu competențe în comunicare științifică sau în zona ingineriei”, a declarat Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnica Timișoara.

Politehnica următorilor ani se bazează pe cercetare și antreprenoriat

Pentru a înțelege mai bine de ce absolvenții de liceu merg să studieze în străinătate, reprezentanții Universității Politehnica Timișoara au discutat cu studenți care sunt deja înmatriculați la facultăți din vestul Europei. Cel mai important motiv pentru care au ales să părăsească țara a fost faptul că în țări precum Marea Britanie, Germania sau Olanda, universitățile pun accent pe cercetare.

În prezent, Universitatea Politehnica Timișoara derulează proiecte de cercetare atât prin fonduri europene, cât și în parteneriat cu marile companii din piață.

“Putem spune că în următoarea decadă vom încerca să dezvoltăm la maximum partea de cercetare. Noi chiar suntem incluși în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu un proiect pe zona de microelectonică prin care vom încerca să dezvoltăm microcipuri în România. De asemenea, dorim să construim împreună cu companiile un centru de cercetare pe zona de inteligență artificială și sisteme inteligente. Ne propunem să atragem în astfel de proiecte nu doar absolvenți ai politehnicii, și ci din alte centre universitare”, susține Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

În plus, studenții pot avea acces la finanțări de până la 100.000 de euro pentru propriile afaceri. UPT a obținut punctaj maxim în proiectul guvernamental INNOTECH Student.

Comentarii

comentarii