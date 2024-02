De ce să votăm la alegerile europarlamentare? Răspunsul, luni, la USV Timișoara

Cătălin Zoican, membru al organizației Club Universitatea de Științele Vieții USV Timișoara, a fost desemnat promotor al democrației europene în cadrul proiectului GenerationEU.

Împreună cu Liga Studenților, va fi organizat evenimentul ,,Europa alege prosperitatea”, luni, 26 februarie 2024, în cadrul USV „Regele Mihai I” din Timișoara, începând cu orele 17:00.

Europa Alege Prosperitatea este o manifestare dedicată informării și mobilizării studenților pentru a înțelege și aprecia beneficiile pe care le aduce apartenența la Uniunea Europeană.

“Prin prezentări captivante, discuții interactive și sesiuni de întrebări și răspunsuri, dorim să oferim participanților o imagine clară a modului în care UE le influențează viața de zi cu zi și să îi inspirăm să-și exercite dreptul de a vota la viitoarele alegeri europene”, explică USV Timișoara.

Cătălin Zoican a explicat:

“Într-o lume care este în continuă schimbare, Uniunea Europeană rămâne un pilon al stabilității și progresului pentru țările membre și cetățenii lor.

Cu toate acestea, pentru a ne asigura că această prosperitate continuă, este esențial să ne implicăm activ în modelarea viitorului nostru european”.

Acțiunea face parte din proiectul GenerationEU: Promotori ai democrației europene inițiat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România și desfășurat în parteneriat cu Group of the European Youth for Change (GEYC), lnstitutul European din România, Asociatia Young Initiative și centrele Europe Direct Cluj, lași, Sudul Olteniei-Craiova și Timișoara.

