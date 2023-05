De după gratii, Daniel Cioaba a mai primit încă doi ani și o luna de închisoare, pentru tranzacționarea unor contracte false

Judecatoria Lugoj a decis o noua condamnare pentru Daniel Cioaba, individul care este considerat unul dintre cei mai mari escroci care a activat in ultimii ani la Lugoj.

Cioaba a devenit cunoscut dupa ce a pacalit zeci de oameni ca le obtine fonduri europene nerambursabile. Imbracat la patru ace, individul si-a deschis un birou pe strada Timisoarei in 2018 si in cateva saptamani, s-a imbogatit pe seama credulilor, care au visat la afaceri pe banii de la Bruxelles, scrie lugojinfo.ro.

Cioaba a luat bani de la politisti, functionari publici sau preoti, promitandu-le sute de mii de euro pentru constructia de pensiuni si restaurante. Oamenii au primit in schimbul banilor o serie de asa zise documente, prin care li se sugera ca au castigat proiectele, numai ca o verificare facuta de unul dintre cotizanti, a scos la iveala o escrocherie cum nu s-a mai vazut la Lugoj. In jur de 70 de persoane ar fi fost pacalite, fapt pentru care, oamenii s-au strans in fata politiei si au cerut interventia oamenilor legii.

Politistii au facut mai multe perchezitii in Lugoj, dar si la Dumbrava si Crascior, in judetul Hunedoara. Oamenii legii au gasit la perchezitii o serie de stampile false, purtand impresiunile mai multor institutii publice, printre care Ministerul Agriculturii, AFIR sau Ministerului Fondurilor Europene.

Cioaba a fost condamnat la ani grei de inchisoare, fiind condamnat pentru mai multe infractiuni de inselaciune, dar si de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati.

Inchis la un penitenciar din Hunedoara, Cioaba a ajuns din nou in fata magistratilor lugojeni, dupa ce s-ar fi recomandat notar si a inmanat unor persoane care voiau sa isi faca domiciliul pe raza municipiului Lugoj, doua contracte de vanzare a unor imobile. Documentele s-au dovedit a fi niste falsuri grosolane. De la cele doua persoane, escrocul a incasat 22.000 de lei.

Judecatorii lugojeni l-au gasit vinovat si l-au condamnat la inca doi ani si o luna de inchisoare, pentru folosirea instrumentelor false, dupa ce pe contracte a folosit un ciocan notarial care nu exista.

Pe langa condamnare, Cioaba trebuie sa inapoieze banii pe care i-a luat de la persoanele pacalite. Sentinta judecatorilor lugojeni nu este definitiva, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii