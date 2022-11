De Halloween, o femeie din Dumbrăvița a fost bătută de un vecin pentru că s-a bucurat cu fiica ei de „sărbătoarea păgână” – video

În seara de luni, 31 octombrie, o femeie (L.W.) din Dumbrăvița a împodobit locul de parcare din față casei pentru a se bucura împreună cu fiica sa de Halloween, așteptând și alți mici vizitatori costumați. Seara, însă, un vecin (V.I.), cel care este și administratorul complexului de case, cu care L.W. se tot certase de o vreme încoace, s-a uitat pe camere și s-a supărat din cauza „sărbătorii păgâne”.

După câteva mesaje macabre trimise de vecin pe grupul de WhatsApp al locatarilor, L.W. și soțul acesteia au ieșit în stradă pentru a discuta față în față. Aici ar fi dat de administrator, soția și fiul acestuia. Pe scurt, a ieșit scandal, iar după ce au fost loviți in repetate rânduri, primii doi au ajuns încă de cu seară la spital, iar de dimineață, la Institutul de Medicină Legală și la poliție.

Femeia agresată ne-a explicat mai pe larg firul evenimentelor: „Ne-a scris un mesaj pe grupul complexului cum că bunicul meu ar fi murit și că îmi urează condoleanțe și că ar fi surprins momentul pe camere. Era supărat că am împodobit de Halloween. Am zis «hai să vorbim afară». În momentul în care am ieșit afară – probabil era drogat, nu îmi explic ieșirea – a vrut direct să mă lovească. L-a tot ținut nevasta. Am zis că dacă tot vrea să mă lovească, să îl filmez. Când am scos telefonul m-a lovit fiul lui. Mi-a smuls telefonul din mână și m-a lovit. Soțul s-a dus după el, iar vecinul – profitând de moment – mi-a dat un picior în burtă. Am fost la urgențe aseară. De dimineață am fost și la IML”.

Luni seară, în timpul scandalului, victima a sunat și la polițiej. După cele petrecute, femeia și soțul ei au plecat direct la spital, iar marți dimineață au ajuns și la Institutul de Medicină Legală și au depus plângerea. „Am sunat și la poliție. Mi-au spus inițial că se schimbă tura și nu pot ajunge prea curând, dar a fost trimis până la urmă un echipaj. Am mai multe operații pe abdomen și m-a lovit chiar în abdomen. Mi s-a făcut rău și nu am mai apucat să merg să dau declarații, am plecat direct la spital”, a adăugat aceasta.

Reprezentanții IPJ Timiș au întocmit și un dosar penal în această speță: „La data de 31 octombrie 2022, în jurul orei 22:00, polițiștii Postului de Poliție Dumbrăvița au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Trandafirilor din Dumbrăvița, a avut loc o altercație între doi vecini(un bărbat și o femeie)altercație, ce a pornit de la locurile de parcare din fața locuințelor. Polițiștii au întocmit un dosar penal sun aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în care se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt.” transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Certurile între vecini ar fi mai vechi, pornind de la faptul că doi proprietari – printre care și administratorul – dețin și drumul de acces către imobile. „Problema este că noi am luat un imobil de la un mare dezvoltator din Dumbrăvița și am fost păcăliți și ne-a fost luată calea de acces. Vecinul a aflat de curând că el este proprietarul căii de acces și de atunci tărăboiul. Ne hărțuiește de fiecare dată când vine cineva la noi. Ne filmează și ne pune pe grup, trasează tot felul de linii, scrie tot felul de chestii pe garduri. Până acum l-am ignorat, necrezând că poate ajunge aici. Ne-am bazat că sunt oameni în vârstă. Soția (administratorului – n.r.) este profesoară de fizică la «Moisil». Dar chiar și ea l-a lovit pe soțul meu. Îl ținea pe soțul meu ca să mă poată lovi soțul ei”, spune L.W.

Până la momentul redactorii acestui articol, vecinul acuzat de violența nu a putut fi contactat.

