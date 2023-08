De săptămâna viitoare pot începe lucrările și la primul tronson din drumul județean dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata

Consiliul Județean Timiș și societatea Strabag au semnat, joi dimineața, contractul de execuție pentru lărgirea la patru benzi a drumului județean 691, pentru bucata dintre Timișoara și nodul de urcare pe autostrada A1 de la Giarmata, tronsonul 1, care traversează Dumbrăvița. Executantul este firma care s-a ocupat și de celălalt tronson, de la centura Timișoarei până la nod. Acolo lucrările au ajuns la 85% din total, iar acum Alin Nica, șeful CJT spune că lucrările vor merge spre final și la primul tronson, pentru a putea fi încasați toți banii europeni alocați proiectului.

Acesta este foarte întârziat, contractul cu firma inițială, care a cîștigat licitația de execuție acum câțiva ani, a fost anulat, iar licitația reluată.

La cel de al doilea tronson lucrările sunt înaintate, mai sunt probleme la intersecția cu Centura și la trecerea peste calea ferată de la Giarmata, pentru care se tot așteaptă după un aviz de la CFR.

”Astăzi am semnat contractul de execuție pentru tronsonul unu din lărgirea la patru benzi a drumului județean 691. Suntem cu două săptămâni înainte de planul pe care ni l-am stabilit., dacă vă amintiți, ca până la 1 septembrie să avem semnat contractul de execuție, iată îl avem deja semnat chiar de astăzi și mă bucur că putem să dăm drumul la lucrări și pe acest tronson, astfel încât până la 31 decembrie să putem circula în condiții de șantier încă pe acest tronson, dar să putem circula până la autostradă pe patru benzi și să nu mai existe ambuteiajele și traficul pe care îl vedem în spate derulându-se”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Șeful CJT e mulțumit de colaborarea cu firma câștigătoare.

”Sigur a fost un drum greu, încă mai avem multe de făcut, dar avem garanția că executantul va duce la bun sfârșit această lucrare, așa cum am văzut că a făcut și cu lărgirea la patru benzi între Timișoara și Moșnița, drum pe care l-am inaugurat anul trecut și așa cum vedem că se desfășoară lucrările și pe tronsonul doi, unde până la sfârșitul lunii vom circula deja la patru benzi pe absolut toată lungimea acestui tronson, mai puțin anumite porțiuni unde mai trebuie încă lucrat la intersecția cu centura și la calea ferată, în Giarmata. Încă acolo așteptăm avizul de la cei de la CFR Infrastructură, dar va veni, sper, într-un timp rezonabil, astfel încât să nu se prelungească lucrările”, a mai spus Nica.

Săptămâna viitoare va debuta oficial și șantierul de la Dumbrăvița. Impactul asupra populației va fi unul major, pentru toate comunitățile aflate pe traseu.

”În rest, aici, pe acest amplasament, în Dumbrăvița, după semnarea contractului, vom da săptămâna viitoare ordinul de începere a lucrărilor, urmând ca apoi să predăm efectiv amplasamentul cu tot ceea ce înseamnă el către constructor și să înceapă deja partea de organizare de șantier și lucrările efective pe teren. Este un proiect cu finanțare europeană care va avea un impact pozitiv în întreaga comunitate, nu doar cea din Dumbrăvița și Giarmata, care sunt traversate de acest drum județean, și mă refer la întreaga comunitate din nordul municipiului reședință de județ. Vom avea o fluidizare a traficului și nu mai discutăm deja de termene nerezonabile sau nerealiste sau care nu se respectă, discutăm deja de un orizont clar de timp, bazat pe experiența recentă și mai apropiată a unor lucrări executate în termen de către acest constructor În rest, eu doresc constructorului spor la lucrări, vreme favorabilă astfel încât să nu existe întârzieri sau prelungiri și deschidere maximă pentru orice problemă pe care o identifică pe șantier și pe care o vom rezolva cu maximă celeritate. ”, conform oficialului.

Nica e ferm convins că va putea folosi toți banii europeni alocați și că nu se pune problema de a se pierde finanțarea.

Evident, îm împreună cu colegii de la Consiliul Județean, cărora le mulțumesc pentru implicarea în acest proiect și pentru faptul că au crezut, au crezut, asemeni mie, că putem duce acest proiect la bun sfârșit, atunci când foarte mulți nu mai credeau în reușit a acestui proiect de finanțare și vă garantăm că vom atrage toți banii europeni aferenți acestui proiect. Noi nu luăm în calcul această ipoteză (n.r. Nefinalizarea la termen a lucrărilor) pentru că suntem convinși că îl vom finaliza în termenul stabilit. Termenul de execuție pentru tronsonul unu este tot de șase luni ca și pentru tronsonul doi, deci asta înseamnă că depășește 31 decembrie anul acesta. Însă noi mai avem și cheltuieli neeligibile în proiect și am gândit execuția lucrărilor în așa fel încât cheltuielile neeligibile să fie realizate în cea mai mare marte după 12024 a ianuarie, astfel încât să ne concentrăm pe absorbirea tuturor banilor europeni, a tuturor cheltuielilor eligibile și a lucrărilor care au caracter eligibil până la 31 decembrie și vom face acest lucru. În consecință, nu vom pierde niciun euro din acest din acest proiect, iar conform normativelor europene noi mai putem continua proiectele până la 30 iunie 2024, dar pe finanțarea noastră sau acele cheltuieli care sunt oricum neeligibile din banii europeni,”, a mai spus Nica.

Șeful companiei constructoare e conștient de dificultatea proiectului de la Dumbrăvița

”Un proiect foarte interesant pentru noi, cu un termen la fel de de de strâns ca și contractul pe care deja îl avem în execuție, aș dori să-i ofer garanția, domnului președinte și celor de la Consiliul Județean și nu numai și totul participanților, cetățenilor, că ne vom duce contractul în condițiile clar stabilite la îndeplinire. Suntem capabili să facem tot ceea ce ne-am propus în acest contract și ceea ce putem face, ceea ce știm, dar este un un mare adevăr, unde toate părțile conlucrează într-un mod activ, se vor găsi soluții la toate problemele pe care le întâmpinăm și exact cum am avem o experiență deja pe lotul anterior, pe contractul care este deja în execuție Observați deja traficul, iar viitorul apropiat, în momentul în care o să se circule pe patru benzi deja pe se locuri în execuție, valorile de trafic vor crește foarte mult, circulația se va îngreuna, suprapunându-se efectiv și cu începerea școlii. Deci va trebui din punctul meu de vedere și fac un apel aici către Consiliul Județean, către Primăria Timișoara și către Primăria comunei Dumbrăvița să găsim o cale în care prezența noastră să nu afecteze atât de mult viața cotidiană a cetățenilor privind traficul privind transportul în comun și orice alte inadvertențe care pot apărea.”, a spus Cătălin Flămânzeanu, șeful companiei Strabag.

Constructorul dorește rezolvarea investiției până la apariția sezonului rece.

În continuare rămâne problema mutării stâlpilor și cea a devierii traficului pe anumite străzi laterale.

”Este responsabilitatea Primăriei Dumbrăvița și a Municipiului Timișoara, care au ca atribuții legale gestionarea transportului în comun, să găsească soluții alternative pentru a asigura continuitatea liniei de troleibuz. Sunt troleibuze care sunt hibrid și pot să funcționeze pe această porțiune unde se va da linia jos și în alt sistem decât cel electrificat. Sunt străzi laterale care pot fi folosite atunci când încep lucrările aici de lărgire, dar ține ține de Poliția Rutieră, de primăria din Dumbrăvița și de primăria din Timișoara să găsească acele soluții astfel încât nici transportul în comun să nu fie întrerupt și nici traficul să nu fie blocat pe perioada desfășurării lucrărilor pe porțiuni.

Veșnica problemă a mutării stâlpilor poate fi, fizic, rezolvată rapid, nu aici e problema, ci la gândirea unor strategii pentru ca să nu fie afectat transportul în comun.

”Mutatul fizic al stâlpului nu este o problemă, e problema de toată rețeaua în sine, de cum lucrează (…) Nu pot să vă spun că durează câteva zile fiecare, nu vreau să înaintez în momentul de față un termen pe care nu pot să mi-l asum. Fiecare situație are o particularitate, fiecare stâlp, fiecare intersecție. Nu știm ce alte lucrări sau rețele mai sunt pe lângă, dar vreau să înțelegeți că vom încerca să facem aceste aspecte alternativ, în așa fel încât să nu ne blocăm nici pe noi în timpul execuției, să putem respecta termen de finalizare a contractului, să nu fie niciun factor de stres pentru cetățeni, pentru beneficiari, inclusiv pentru riveranii din comuna Dumbrăvița”, a mai spus Flămânzeanu

