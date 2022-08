De Sfânta Marie, o mare biserică din Caraș Severin a fost târnosită: PS Lucian: ”Avem o biserică în care noi toți ne odihnim!”

La sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”, luni 15 august, credincioşii din Caraș Severin au trăit momente de mare bucurie, deoarece au luat parte la târnosirea bisericii ce are hramul praznicul Adormirii Maicii Domnului”.

Alături de ei, a fost Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, fiind prezent în mijlocul lor pentru a sfinți cea mai nouă biserică din Bocșa. Ierarhul a oficiat de dimineață slujba de sfințire a sfântului locaș, precum și pictura din sfântul altar și de pe catapeteasmă.

În continuare a săvârșit Sfânta Liturghie la care au participat mulțime de credincioși, autorități centrale, județene și locale, precum și copii și tineri îmbrăcați în costume populare.

La final Părintele Episcop a oficiat și o slujbă de pomenire pentru ctitorii acestui sfânt locaș, trecuți la Domnul.

Părintele paroh Valentin Costea a fost hirotesit iconom-stavrofor, deoarece într-un timp relativ scurt a reușit să finalizeze lucrările de construcție a bisericii. Părintele Valentin a fost instalat preot paroh în 23 decembrie 2017 și a preluat lucrările bisericii la cota 8,7. Piatra de temelie a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Bocșa a fost pusă în anul 2003.

De asemenea, domnului primar al Bocșei, Mirel Pascu, Preasfințitul i-a conferit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a-2 a pentru mireni, întrucât administrația locală a ajutat substanțial la zidirea sfântului locaș. Totodată, ierarhul a oferit mai multe diplome de recunoștință credincioșilor ce s-au implicat în procesul de finalizare a bisericii din Bocșa.

„Astăzi am preacinstit-o pe Maica Domnului și am rugat-o ca pe mai departe să fie ocrotitoarea noastră și în mod special ocrotitoarea acestei frumoase biserici pe care am închinat-o praznicului Adormirii Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Avem aici o biserică luminată, primitoare, o biserică în care noi toți, cler și popor ne odihnim și ne liniștim din punct de vedere spiritual. Tuturor credincioșilor le mulțumim pentru dragoste și pe toți ctitorii îi felicităm, rugând-o pe Maica Domnului să le răsplătească pentru că au iubit podoaba Casei lui Dumnezeu. Pe părintele paroh îl felicităm în mod special căci a lucrat și s-a rugat cu timp și fără timp ca visul oamenilor de aici să se împlinească. Îl rugăm pe Dumnezeu și pe Maica Domnului să-i vedem pe acești buni credincioși în biserică, umplând cu prezența lor acest minunat sfânt locaș”, a spus Părintele Episcop.

Ierarhul a dăruit pentru biserica nou târnosită două cruci cu postament pentru sfânta masă și o cruce de binecuvântare.

De asemenea, din partea parohiei, Preasfințitul Lucian și domnul primar au primit o diplomă aniversară. Și din partea administrației locale a fost oferită o plachetă în semn de recunoștință pentru Consiliul Parohial.

La final toți credincioșii au putut intra în sfântul altar pentru a se închina. În anul 2007, Preasfințitul Părinte Lucian a sfințit demisolul bisericii în vederea slujirii. Aici au fost oficiate toate sfintele slujbe până în prezent.

Prohodul Maicii Domnului

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Lucian a oficiat la Catedrala Episcopală din Caransebeș Vecernia cu Litie, precum și Utrenia, în cadrul căreia a fost cântat Prohodul Maicii Domnului. Ierarhul s-a rugat Maicii Domnului împreună cu un sobor de preoți și diaconi, alăturându-se mai mulți credincioși din municipiul de pe Timiș și Sebeș. Cântarea la strană a fost înfrumusețată de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

