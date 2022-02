De Valentine`s Day, îndrăgostiți-vă de ofertele restaurantelor din Iulius Town! Meniuri personalizate, deserturi savuroase și atmosferă boemă în locațiile tale favorite

Hello there, lovers! Anul acesta, uită de ursuleții de pluș, pandantive sau clasicul buchet cu flori! Iulius Town a pregătit surprize pentru toți îndrăgostiții, care vor să serbeze Valentine`s Day într-un cadru romantic, cu preparate delicioase și o atmosferă boemă. La Fenice Palas Mediterranean & Lebanese, La Trattoria, Atmosphere, Manufaktura, C House Milano, Nuba Town sau Daily beneficiezi de meniuri personalizate pentru date-ul perfect, pentru o cină de neuitat alături de jumătatea ta!

Cadoul perfect pentru persoana specială din viața ta trebuie să stârnească emoții, să impresioneze, să aducă zâmbetul pe buze și să ofere cadrul ideal în care să vă spuneți cât de mult țineți unul la celălalt. Dacă vii cu jumătatea ta la unul dintre restaurantele din Iulius Town, vă veți bucura de un astfel de cadou.

La Trattoria, locație cu specific italian, o să vă transpună într-un restaurant din centrul Romei, de unde puteți alege dintre două meniuri speciale, în perioada 13 – 14 februarie 2022. In The Name Of Love 1 și In The Name Of Love 2 cuprind câte un Starter compus din Crostini cu ricotta, bresaola și smochine cu salată Caprese și un desert cu mousse de ciocolată cu inserție de zmeură, dar și ceva care să vă țină de sete. La Main Course, primul meniu are Involtini de curcan cu sos quattro formaggi, sparanghel în mantie de pancetta și piure de cartofi mov, în timp ce al doilea meniu are Turnedo a la Trattoria (mușchi de vită), sparanghel în mantie de pancetta și piure de cartofi mov. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0740 994 466.

În cel mai nou restaurant din Iulius Town, Nuba Town, bucătăria asian fusion contemporană și design-ul remarcabil vă vor face să trăiți experiența unei cine romantice la superlativ, în perioada 13 – 14 februarie. Nuba Town vă propune un Valentine`s Day Special Menu cu Smoked Salmon Croissant, Roast Duck Salad, Spicy Shirmp Risotto, dar și Raspberry Pavlova. Pentru rezervări, puteți suna la numărul de telefon 0783 111 777.

Atmosphere, restaurantul cu specific italian, îmbină eleganța și inovația, care regăsesc în preparatele culinare perfecte pentru gusturi rafinate. De sâmbătă până luni, 12 – 14 februarie, aveți parte de un meniu complet cu tagliatelle cu ton, Ribeye cu rucola, grana și roșii cherry și Nuvola la desert. Trebuie doar să sunați la numărul de telefon 0732 229 933 pentru rezervare.

Aromele Orientului Mijlociu și cele mediteraneene oferă o experiență culinară deosebită la restaurantul Fenice Palas Mediterranean & Lebanese. Dispus pe patru nivele, având o amenajare inedită gândită de o echipă de designeri internaționali, Fenice vă așteaptă cu o ofertă specială, pe care o veți putea descoperi pe 13 și 14 februarie, începând cu ora 17.00. Pentru mai multe detalii și pentru rezervare, puteți apela numărul de telefon 0770 352 352.

Dacă vă doriți o cină într-un locație inedită, unde cafeaua și deliciile culinare sunt sub lumina reflectoarelor, Manufaktura este locul potrivit pentru voi. Pe 14 februarie cei care vin să mănânce micul dejun, prânzul sau cina au parte de surprize dulci, oferite din partea casei. Puteți petrece o seară romantică, rezervările făcându-se la numărul de telefon 0742 183 856.

Iubiți gusturile mediteraneene, iar Italia pentru voi este ca o a doua casă? C House Milano vă așteaptă cu o experiență culinară inedită. Sărbătoriți de Valentine`s Day cu pizza gourmet, preparate din carne maturată gătită la Josper, dar și cu un desert specific Italiei! Pentru a vă răsfăța cu preparatele specifice bucătăriei italiane, vă invităm să sunați la numărul de telefon 0764 246 873.

Și la bistro-ul Daily vă puteți declara iubirea unul față de celălalt, în timp ce vă bucurați de un gelato sau o pizza autentică sau preparate internaționale, pe acorduri romantice, toate într-un decor cozy. Pentru mai multe informații și rezervări, puteți suna la 0729 765 329.

