De Ziua copiilor, 1 iunie 2022, Filarmonica Banatul sărbătorește prichindeii, de două ori. Astfel, prima întâlnire muzicală propusă este miercuri, 1 iunie, de la ora 11, la Sala Capitol.

Aici corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul, sub conducerea maestrului Iosif Todea, alături de Bianca Mihăescu (soprană), Ana Kui (Alto), Antoniu Marc (tenor) și Eugen Goldiș (bas) va interpreta lucrări muzicale din filme de animație Disney.

Cei mici se vor putea delecta cu lucrări din Sunetul muzicii (muzica: Richard Rodgers, aranjamente de John Leavitt), Mizerabilii: Suddenly, I dreamed A Dream, Master Of The House, On my Own, One Day More, Do You Hear The People Sing (muzica și aranjamentul de Mac Huff) și Disney Dazzle!: Belle, Arabian Nights, Kiss the Girl, Beauty and the Beast, Fanthoms Below, Under the Sea, Friends Like Me (muzica de Alan Menken, Howard Ashman, Tim Rice, aranjament de Mac Huff).

Cea de-a doua întâlnire muzicală va fi de la ora 20, într-un cadru muzical mai puțin convențional, mai exact, în Parcul Copiilor. Interpretarea acelorași lucrări muzicale va fi asigurată de artiștii menționați.

Nu este nevoie de înscriere în prealabil, însă pentru participare la concertul educativ – cel de la ora 11 – este necesară prezența unui însoțitor (părinte/profesor). Prețul unui bilet este de 5 lei; acesta poate fi achiziționat de la casieria Filarmonicii conform următorului program: https://filarmonicabanatul.ro/contact/

Ovidiu Andriș, managerul Filarmonicii Banatul, la Bach2Future Budapesta

Ovidiu Andriș, managerul interimar al Filarmonicii Banatul, a participat la una dintre cele mai importante conferințe de muzică clasică, Bach2Future, care s-a ținut la Budapesta între 12-13 mai. La această conferință s-au întâlnit profesioniști din domeniu pentru a discuta schimbările rapide din mediul digital și impactul avut asupra muzicii, tendințele viitoare, precum și pentru a învăța și a se lăsa inspirați de noile metode și bune practici din întreaga lume.

Ovidiu Andriș a prezentat strategia instituției pentru perioada imediat următoare, punând accentul pe nevoile reale ale muzicienilor și ale publicului.

Alături de acesta au fost reprezentanți ai altor patru filarmonici din regiunea Danubiană: Dr. Christoph Becher (AT) / ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, Christo Pavlov (BG) / Vratsa Symphony Orchestra, Naima Balić (HR) / Zagreb Philharmonic Orchestra, Géza Kovács (HU) / Hungarian National Philharmonic Orchestra.

