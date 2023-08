Dealer de droguri din Caraș-Severin, care și-a înființat o cultură de canabis cu semințe din Spania. arestat preventiv pe 30 de zile

Tribunalul Caras-Severin a dispus arestarea preventiva a unui dealer de droguri, care si-a infiintat o cultura de canabis pe un teren inchiriat din zona rurala a judetului. In weekend, o persoana a sesizat politia ca in livada din vecinatatea locuintei sale, din comuna Ramna, pe care a inchiriat-o unor barbati, a observat mai multe plante ce par a fi canabis.

A urmat o descindere coordonata de procurorii DIICOT Caras-Severin, iar oamenii legii au gasit in livada mai multe ghivece cu plante de canabis.

Cultura outdoor identificata si ridicata era formata din 103 plante de canabis, in diferite stadii de vegetatie, cu inaltimi cuprinse intre 0,5 m si 1,20 m, in cantitate totala de peste 20 de kilograme masa verde bruta. De asemenea, a fost ridicata si cantitatea de aproximativ 250 grame fragmente vegetale si muguri de canabis.

Pe parcursul cercetarii, liderul grupului a fost depistat de catre politisti, la volanul unui autoturism, langa zona in care se afla cultura, in habitaclul masinii fiind gasite resturi de tigarete si substante uscate de culoare brun-oliv. Inculpatul a fost testat cu testul rapid Drager si ulterior cu aparatul Drager DrugTest, ambele rezultatele fiind pozitive. Aparatul DrugTest a indicat rezultat pozitiv pentru THC (canabis), fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice.

In urma perchezitiilor, procurorii DIICOT au dispus retinerea a trei barbati, care sunt cercetati pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc in vederea consumului.

Potrivit DIICOT, In iulie 2023, unul dintre suspecti, pentru promisiunea unor castiguri materiale si posibilitatea consumului de canabis, a racolat doua persoane, constituind un grup infractional organizat, in scopul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.

Astfel, in perioada iulie-august 2023, liderul grupului a cumparat din Spania o cantitate importanta de seminte, a infiintat si intretinut o cultura de canabis, ceilalti doi inculpati acordand sprijin prin supravegherea si udarea culturii, cat si prin identificarea unui imobil in zona rurala a judetului Caras-Severin pe care liderul grupului l-a inchiriat.

„Admite propunerea Parchetului de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin, privind arestarea preventiva a inculpatului Cacuci-Simionas Raul-Adrian. Dispune arestarea preventiva a inculpatului Cacuci-Simionas Raul-Adrian pe o durata de 30 zile, de la data de 27 august 2023, pana la data de 25 septembrie 2023, inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventiva, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc in vederea consumului”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) 39/2023 pronuntata in 27.08.2023.

Decizia nu este definitiva, ci poate fi contestata in 48 de ore de la pronuntare.

