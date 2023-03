Dealer de droguri din Timișoara, reținut de polițiștii de la DIICOT. Cantitate mare de marfă găsită la percheziții

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus, la data de 15.03.2023, retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc.

In cauza s-a retinut ca, in cursul lunii martie 2023, inculpatul a detinut, in vederea vanzarii, o cantitate mare de droguri de risc si de mare risc.

In urma perchezitiei domiciliare efectuata la data de 15.03.2023, in municipiul Timisoara, la locuinta inculpatului, au fost identificate si ridicate 1,5 kilograme de canabis, 100 grame rezina de canabis, 122 de comprimate de ecstasy, 5 grame de amfetamina, 7 doze timbru LSD si 2 cantare.

In cursul zilei de astazi va fi sesizat judecătorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile.

Actiunea a beneficiat de sprijinul polițistilor din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana.

