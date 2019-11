Decizie surpriză în cazul locaţiei sălii polivalente a Timişoarei. Investiţia se va face pe terenul primăriei

UPDATE: Nicolae Robu: ”S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea”

Mult aşteptata decizie legată de locaţia unde se va ridica noua sală de sport a Timişoarei a fost luată şi anunţată de primul ministru, Viorica Dăncilă, vineri, în cadrul vizitei făcute în oraşul de pe Bega. În ciuda aşteptărilor majorităţii, care estimau alegerea locaţiei din Giroc, alegerea a fost terenul oferit de primărie, în Timişoara, în spatele stadionului „Dan Păltinişanu”.

„Am venit la Timişoara şi în Timiş pentru a vedea investiţiile făcute cu fonduri guvernamentale şi europene, dar şi cele din fonduri locale. E important să vorbim despre dezvoltare, de investiţii, fie că vin de la guvern, de la consiliul judeţean, toate sunt pentru oameni de a da un răspuns pozitiv. Am trecut în revistă obiectivele, am venit în faţa cetăţenilor. Legat de sala polivalentă, stiu că a fost o dispută, eu cred, am avut discuţii cu preşedintele CJT şi cu domnul Suciu, eu cred că trebuie să fie în Timişoara”, a anunţat Viorica Dăncilă.

Iar ministrul Dezvoltării a spus că decizia a fost luată în favoarea comunităţii, chiar dacă au fost probleme legate de locaţie, iar decizia a fost de construcţie a unui complex sportiv, „cel mai modern din România”, cu sală şi stadion nou. Aceasta chiar dacă vor fi probleme logistice, cele două investiţii fiind derulate în paralelel, în aceiaşi locaţie.

„Sunt convins că orice aş fi spus la Timişoara, nu avea acelaşi interes ca şi locaţia sălii polivalente. Spuneam în mai că nu voi pleca din minister până nu voi rezolva şi problema locaţiei acestei săli. Niciodată nu m-am pronunţat pro sau contra asupra unei locaţii. La precedenta vizită, de la podul Dragalina, spuneam că în maxim 30 de zile subiectul va fi închis. Acea cafea promisă în mai a fost băută în septembrie, am avut nenumărate discuţii, am trimis specialişti să vadă locaţiile, să fie fără cusur. Decizia trebuie să fie în sprijinul comunităţii, nu am tratat nicio comunitate în funcţie de culoarea politică sau de cea a primarului. Juridic, subiectul nu putea fi luat decât după 28 august, ce s-a vorbit au fost discuţii. În iulie, primăria a trimis ultimul set de documente, în august CJT ultimele documente. Am analizat din punct de vedere tehnic dacă locaţiile corespund, iar după o discuţie am decis că e mai important, mai ales şi contextul Timişoara Capitală Culturală, pentru că vorbim şi despre un nou stadion, am decis să fie acolo un complex. Vor fi greutăţi, mai ales că se vor dubla lucrările, dar e decizia cea mai bună. Aşteptăm de la Primăria Timişoara să trimită studiul geo şi măsurătorilor topo,. Voi avea o discuţie cu primarul, îl rog ca în momentul în care CNI preia amplasamentul să nu mai existe acele linii de cale ferată, ca terenul să fie liber de sarcini, să putem să scoatem la licitaţie cât mai rapid proiectul. Cred că am fost înţelepţi, am spus primarului că decizia va fi una bună pentru comunitate şi nu una politică”, a declarat şi Daniel Suciu.

UPDATE: Nicolae Robu: ”S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea”

”Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa fie construita la Timisoara. S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea si eu nu pot fi decat fericit, fericit pentru Timisoara, pe care eu chiar o iubesc cu toata fiinta!

Eu reafirm ca astfel de obiective de maxim impact, cum este o mare sala polivalenta si la fel, cum e un mare stadion- trebuie rupte de jocurile politice si sustinute de toti cei implicati la un moment in actul administrativ national si local deopotriva, indiferent de pozitie -la putere sau in opozitie-. Interesul public trebuie sa fie mai important decat orice pentru toti actantii prinsi in joc! Cred ca ideal ar fi ca cele doua institutii de cea mai mare importanta din plan local -Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis- sa fie parteneri in administrarea obiectivelor de aceasta factura -marea polivalenta si marele stadion, care si el va trebui construit-, indiferent de culoarea politica dominanta a lor de moment, culoare schimbatoare, oricum, in timp, cum se intampla in democratie!”, spune primarul Nicolae Robu.

