Declaraţii cutremurătoare ale soţiei tânărului de 35 de ani care a murit la două zile de la rapelul cu Pfizer

Soţia tânărului de 35 de ani, care a murit la două zile de la rapelul cu Pfizer, a făcut declaraţii cutremurătoare, marţi seară, la România Tv. Femeia povesteşte că soţul său s-a întors pe picioarele lui de la vaccin, însă starea de sănătate a început să se agraveze treptat.

„El credea în vaccin, credea ca totul o sa fie bine. A convins-o si pe mama lui sa faca. Eu nu am fost de acord, i-am zis si in ziua aia sa se mai gandească. I-a fost recomandat să facă vaccinul. Eu nu pot sa zic daca a fost obligat sau nu. In ziua decesului m-a contactat cineva de la spital sa-mi spună ca s-a declarat decesul, sa mă întrebe cine vine să-l ia.

S-a întors pe picioare de la vaccin. Vineri seara a avut putina febra, a doua zi a făcut din nou temperatura. A luat un paracetamol şi am plecat apoi la Vaslui, acolo unde am ieşit in oras cu prietenii. Nu avea nimic.

Pe certificat apare cauza decesului stop cardio-respirator. La început nu am vrut autopsie, dar după ce am vazut că pe certificat mai scria că are diabet, ca facea insulia, niste boli pe care nu le avea, au inceput întrebările. A trecut peste multe lucruri grele”, a povestit soţia lui Andrei la România Tv.

Reamintim că un bărbat de 35 de ani a murit la două zile după rapel. Bărbatul, fratele unui artist local, suferea de insuficiență renală și era dependent de dializă încă de la vârsta de 14 ani. Acesta s-a vaccinat pe 19 martie, la doar câteva ore după ce făcuse dializă.

Starea acestuia de sănătate a început să se agraveze la 48 de ore de la rapel, iar medicii l-au resuscitat mai bine de două ore. Cu toate acestea, bărbatul a murit pe patul de spital, cauza fiind fibrilație ventriculară neresuscitabilă, conform vremeanoua.ro.

Familia bărbatului consideră că dializa și vaccinul au fost prea mult pentru trupul firav al acestuia și este posibil ca vaccinul să îi fi grăbit sfârșitul.

