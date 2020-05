Declarații șoc ale prietenului studentei moarte într-un cămin din Timișoara

Apar mărturii cutremurătoare despre tânăra de 24 de ani, găsită moartă într-un cămin studențesc din Timișoara. Un prieten de-al fetei a povestit în detaliu drama prin care tânăra a trecut cu o zi înainte să își piardă viața.

Într-o discuție, studenta i-ar fi povestit că a refuzat un tratament extrem de agresiv propus de cei de la ambulanță.

Informațiile scoase la iveala de amicul tinerei din Uganda ar putea ajuta anchetatorii să dezlege misterul vizavi de moartea subită a tinerei.

”Ultima dată când am vorbit cu ea la telefon a fost duminică. Duminica de la 9 la 10. Mi-a spus că nu își dă seama ce se întâmplă cu ea și că nu se simte bine. Am întrebat-o de ce, a zis ca nu știe. Am întrebat-o de ce nu suna la 112?”, a declarat un prieten al fetei.

Afirmațiile tânărului sunt confirmate și de imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. În înregistrare se vede cum echipajul de pe ambulanță intră în camera unde era cazată tânăra și o consultă timp de 6 minute. după care părăsește căminul.

”Mi-a trimis un mesaj prin care mi-a spus că cei de la Ambulanță au venit, au consultat-o, i-au spus că e ok, i-au făcut o injecție în fesă, Voiau să îi facă trei injecții și a refuzat”, a adăugat tânărul.

Sursa: antena3.ro

