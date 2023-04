Demolition Man. Epopeea garajelor de lângă Parcul Clăbucet

De câteva zile, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, și-a descoperit două noi pasiuni: demolările și filmările în aer liber. După ridicarea chioșcurilor și amenințările adresate patronilor cluburilor de pe malul Begăi, Fritz a anunțat și începerea demolării garajelor.

”Săptămâna viitoare începem să demolăm garaje din zona Calea Șagului, lângă Parcul Clăbucet. În locul lor vom amenaja locuri de parcare noi, cu alei pietonale și insule de verdeață. Anul trecut am emis dispozițiile de demolare și am cerut celor care le au în proprietate să le demoleze. Pe cele care rămân, le demolăm noi. Azi am afișat notificarea de demolare pentru 22 de garaje, prin care cerem golirea lor”, a anunțat Fritz.

Sfătuit și informat prost de neprofesionaliștii pe care i-a promovat în primărie, edilul face gafe după gafe. Să anunți în aprilie 2023 cu demolarea unor garaje pe care puteai să o faci în octombrie 2022 nu este un motiv de laudă, ci ar trebui să fie ”motiv de rușine”. O spune consilierul local Roxana Iliescu, cea care a inițiat proiectul de Hotărâre privind declararea de interes public a terenului pe care sunt ridicate garajele din zona parcului Clăbucet.

”Proiectul de Hotărâre inițiat de mine, privind declararea de interes public a terenului pe care sunt ridicate garajele din zona parcului Clăbucet, a fost adoptat în data de 2 august 2022. În 11.08.2022 s-a transmis notificarea tuturor proprietarilor acestor garaje, prin afișarea notificărilor pe garaje, dar și prin trimiterea lor individual prin poștă, privind obligativitatea de a desființa aceste construcții și de a elibera terenul, în maxim 30 de zile!

În urma acestei notificări, proprietarii a 13 garaje din 38 s-au conformat și și-au desființat garajele, pe banii lor, și parte din cei 25, doar au eliberat garajul și au desființat poarta.

Practic, după data de 10.09.2022, in 11.09.2022, primarul putea semna Dispoziția de demolare a garajelor rămase.

I-a luat ceva vreme, mai bine de o lună de zile, Dispoziția de demolare fiind semnată abia în 18.10.2022 (după transmiterea acestei Dispoziții, proprietarii au mai desființat alte 2 garaje).

Din 18.10.2022, abia ieri, în 27.04.2023 s-a transmis notificarea in cadrul căreia este anunțată intervenția de demolare a ce a mai rămas din cele 23 de garaje.

Ce să vă mai spun, că din cauza tergiversării întregului proces, timișorenii de bună credință din zonă care și-au desființat porțile s-au trezit in perioada asta cu oameni fără adăpost care și-au făcut culcuș în garajele lor, de au fost nevoiți să-și facă gard să blocheze intrarea? Gard care evident a fost desființat astăzi de reprezentanții municipiului…

Cam atât i-a trebuit primarului Fritz să demoleze niște resturi de garaje, repet, în condițiile în care nu a întâmpinat nicio opoziție din partea niciunui proprietar de garaj și a avut toate actele la bază făcute beton, cu situație juridică clară ca lumina zilei”, spune Roxana Iliescu.

Consilierul local mai spune că ”marea demolare de pe malul Begăi” a fost inițiată în 30.03.2022.

”Nu mai are rost să vorbesc despre toate piedicile întâmpinate pe parcurs. Mă bucur foarte mult că în sfârșit se realizează! Iar bucuria mea este mult mai mare decât lehamitea provocată de primar care se laudă cu acest proiect…”, spune Iliescu.

