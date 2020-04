Depresia ucide. Lugojean găsit spânzurat în propriul apartament

Un barbat din Lugoj a fost gasit spanzurat sambata seara intr-un apartament din cartierul Iosif Constantin Dragan.

Primele informatii indica faptul ca omul, in varsta de 43 de ani, si-a pus capat zilelor in urma unei depresii. Politistii lugojeni au demarat cercetarile specifice in astfel de cazuri. Barbatul nu a lasat un bilet prin care sa-si justifice gestul. Oamenii legii au anuntat ca nu sunt suspiciuni cu privire la imprejurarile in care lugojeanul a decedat. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei.

Sursa: Lugoj Info.ro

