Deputatul Marilen Pirtea îi ia apărarea ministrului Cîmpeanu: „De ce USRPLUS, când a fost la guvernare, nu a negociat Ministerul Educației?”

Luni, 20 iunie, în Camera Deputaților a fost dezbătută moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu. „Ministru. Dezastru. Educaţie fără viitor” au titrat-o cei peste 50 de deputați USR care au inițiat-o. Useriștii l-au criticat pe ministru pentru finanțarea necorespunzătoare a Educației. Educația românească în general, consideră contestatarii ministrului, ar fi ajuns la un „minim istoric” în mandatul liberalului.

Pe de altă parte, unul dintre cei care i-au luat apărarea ministrului a fost și colegul acestuia din PNL, deputatul Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara. Pirtea îi acuză pe useriști de „ipocrizie” pentru că nu au fost la fel de preocupați de Ministerul Educației când se aflau la guvernare. Deputatul liberal de Timiș mai cere și continuitate, fiind de părere că dezastrul din Educație este cauzat inclusiv de numărul mare de miniștri pe care i-a avut România în ultimele decenii.

„Astăzi, în prim foc al examenului de bacalaureat, în contextul în care ministrul Educației ar fi trebuit să stea la manșa ministerului împreună cu întreaga echipă, el stă astăzi aici, în Parlament, să dea socoteală. Ceea ce face să mă întreb: oare moțiunea de astăzi este despre Sorin Cîmpeanu? Este despre PNL? Este despre coaliție? Este despre societate? Este despre diasporă? Și dacă ea are un caracter constructiv? Sau, doar justificând că ne pasă, ea este una demolatoare? Nu mă întreb de ce USR PLUS, când a fost la guvernare, nu a negociat Ministerul Educației. De ce nu a vrut să îl ia? Pentru că este un minister greu, mare, dificil. Anticipez retorica: o să se spună că pentru că existau drepturi de preempțiune. Pentru că X sau Y avea drept de monopol. De asemenea, dacă ne pasă așa de mult de Educație, mă întreb de ce nu am militat pentru finanțarea ei atâta timp, chiar de la guvernare?”, a declarat de la tribuna Parlamentului Marilen Pirtea.

Acesta a mai spus că ministerele pentru care useriștii au cerut bani au fost cele pe care ei le conduceau, amintind și de ieșirea de la guvernare a USR-ului, din cauza unor certuri „la scara blocului”. De altfel, de-a lungul cuvântării sale, Pirtea le-a aplicat useriștilor următoarele caracteristici: „ipocrit”, „aroganță”, „autosuficiență”, „atitudinea bățoasă”, „percepția de a deține adevărul absolut”. Toate acestea ar fi „vândute ca atitudine, «self-confidence»”, în opinia liberalului.

Moțiunea împotriva lui Cîmpeanu, a mai punctat Pirtea, este și mai dăunătoare în condițiile în care urmează să fie adoptată o nouă Lege a Educației. „Educația costă, însă mult mai mult costă absența acesteia. Mult mai mult costă să vedem că avem un comportament răutăcios, care să dezbine, care să demoleze. Este incalificabil, ineficient și fără sustenabilitate să ai 30 de miniștri în 30 de ani, după revoluție. Prima acuză este aceea că este la conducerea ministerului de aproape doi ani de zile”, a mai declarat deputatul liberal.

Declarația integrală a lui Pirtea poate fi urmărită la: https://fb.watch/dN9YI-RVgD/.

Votul efectiv pe moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, ar trebui să se desfășoare miercuri, 22 iunie.

