Deputatul oltean Gigel Ştirbu a greșit destinatarul. Maestrul Ștefan Popa Popa’S rămâne ambasador cultural al Timișoarei

Răutatea i-a întunecat minţile deputatului de Olt, Gigel Ştirbu, care ceruse retragerea titlului de ambasador cultural decernat maestrului Ştefan Popa Popa’S de către autorităţile timişorene.

În şedinţa de plen a Consiliului Local Timişoara, care a avut loc luni 9 septembrie, viceprimarul dan Diaconu a dat citire textului scrisorii şi implicit a venit şi răspunsul: “Avem Adresa Comisiei pentru Cultură Arte Massmedia din Camera Deputaţilor privind scrisoarea deschisă prin care se solicită Asociaţiei CCE Timişoara 2021 să retragă titlul de ambasador cultural lui Ştefan Popa Popa’S. Am luat la cunoştinţă, deşi nu CLT este destinatarul”.

Pe domnul deputat de Olt Gigel Ştirbu l-a enervat afirmaţia “regelui mondial al caricaturii” Ştefan Popa Popa’s, care spunea la începutul lunii iulie, într-o emisiune televizată, că “Timişoara a fost invadată de olteni”. Parlamentarul a sărit ca ars şi a vrut să-l desfiinţeze pe Popa’s.

Primarul Nicolae Robu a reacţionat atunci rapid la mânia colegului său de partid din Olt, căruia nu i-a dat ascultare.

“În mentalitatea mea, în cultura mea, fiecare om în parte are aprioric din partea mea toată preţuirea. (…). Domnul Ştefan Popa Popa’s este un artist genial. Artiştii geniali au câteodată ieşiri nepotrivite. (…). Dar, am spus mereu – şi rog a se înţelege asta: Popa’s e Popa’s şi Timişoara are enorm de câştigat din faptul că el este cetăţean al Timişoarei, cetăţean de onoare al Timişoarei, ambasador cultural al Timişoarei. Îi rog pe concitadinii olteni să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului şi să-şi păstreze calmul. Sunt convins că într-o zi, maestrul Popa’s va găsi prilej să vorbească de bine olteni pe care-i cunoaşte ca oameni excelenţi şi că va drege elegant afirmaţia nepotrivită făcută, probabil, presupun, la supărări cauzate de ceva persoane concrete, nicidecum de olteni în bloc”, spunea Nicolae Robu.

