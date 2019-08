Derapajele traficului rutier. Poliția în acțiune!

Dacă mai există sceptici, negativiști, persoane care au percepție confuză asupra realității traficului din Timișoara, atunci avem câteva ”mici” exemple ce lămuresc lucrurile. Adesea, poliția, în general, Poliția Rutieră (în special) ”beneficiază” de criticile noastre (presă, atitudini civice, cetățeni revoltați) în legătură cu situația dezastruoasă a șofatului. O mulțime de inși certați cu legea, o serie de analfabeți în legislația rutieră, șoferi agresivi, gestică vulgară, nervozitate, toate par netaxate de către Poliția Rutieră.

Totuși, de câte săptămâni, Poliția Rutieră a făcut (și face) razii în Timișoara, în jurul orașului, pe bulevardele pe care ”dezlănțuiții nopții” circulă fie cu mașini neconforme standardelor tehnice legale, fie cu mașini ce ar trebui depuse la fier vechi, fie cu unele transformate, astfel încât sunetele pe care le emit tulbură liniștea și ordinea publică. Imaginile pe care le vedeți sunt probe ale adevărului. Șoferii acestor autovehicule fac (făceau) curse interzise pe străzi ca Demetriade, Popa Șapcă, Calea Lipovei. Aradului, Torontalului, la orele 3- 4 noaptea! Mașinile lor aveau tobele modificate, motoarele adaptate la ”circ de noapte”.

Timișoreanul adevărat este acel cetățean care are un simț civic profund vocal. Este noapte? Nu este lăsat să doarmă? Va suna, sună, cere sprijinul instituțiilor în care crede. Există polițiști al căror simț civic este deasupra oricărei îndoieli. Ei sunt ”anonimii” din trafic, nu au funcții, nu au venituri mari, dar sunt pe străzi. Unul dintre ei a fost cel care a murit împușcat de un criminal urmărit, nu de mult, lângă Timișoara.

Alți șoferi tembeli sau teribiliști, circulă noaptea cu geamurile larg deschise și cu ”tobele muzicale”, li se iau taloanele, carnetele, iar ei spun despre poliție că …”face abuz”. În limbajul acestor inși perverși, cei care-și fac datoria sunt ”abuzivi”. Asta cred infractorii despre oamenii legii.

Recent, un șofer TUDO taxi, trecând pe roșu, cu bună știință și inconștiență, deconspirat fiind pentru fapta reprobabilă (au fost cazuri de accidente mortale în toată România, generate de trecerea pe roșu), a ”beneficiat” de jelirea sa de către o armată de susținători pe facebook! În orice țară din lume, un astfel de exemplu ar fi fost socotit ca o faptă civică, scoaterea în evidență a unui ins care nu are ce căuta la volan, poate are probleme emoționale, poate ucide clientul, iar el, ”săracul” este compătimit. Asta poate arăta latura întunecată a unui neam care preferă hoții, bandiții, îi plâng din milă pe criminali. Conducerea firmei TUDO a anunțat că va lua măsuri față de șoferul care a trecut pe roșu. Desigur, firma este serioasă, are un o mulțime de alți taximetriști care-și urmează destinul profesional fără abateri de acest gen.

Poate va fi mai multă liniște în Timișoara… Se închid câteva cluburi, din care sunetele de noapte nu-i lăsau pe timișoreni să doarmă, Poliția Rutieră mai depistează șoferi certați cu legile, normele și regulile, și încet, încet, poate că Timișoara se reîntoarce către imaginea orașului civilizat care era…

