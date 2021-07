Desfășurare impresionantă de forțe pentru găsirea unei femei care a intrat în pădure pentru niște poze și nu a mai ieșit

S-a dat alarma duminica seara la Leucusesti dupa ce o persoana a anuntat la 112 faptul ca s-a ratacit.

Femeia in varsta de 53 de ani din localitate a intrat in padure pentru a face niste poze, insa nu a mai gasit drumul de intoarcere spre masina unde o astepta sotul. Mai multe echipaje de salvare-cautare din Timisoara, Lugoj si Faget au fost trimise intre localitatile Leucusesti si Remetea Lunca unde a fost semnalata ratacirea persoanei. Pompierii au deplasat pentru cautarea femeii mai multe senilate, iar in sprijinul lor au venit politisti, jandarmi, dar si voluntari care au decis sa perie intreaga zona.

La nici o ora de la pornirea cautarilor, femeia, care a tinut legatura cu echipajele de cautare pe telefonul mobil, a fost reperata prin sistemul GPS. Femeia a fost recuperata de echipaje si adusa in siguranta la Leucusesti. Aceasta le-a spus salvatorilor ca a intrat in panica si nu a mai stiut unde se afla, asta in ciuda faptului ca auzea zgomotul masinilor destul de aproape. Din fericire, femeia nu a necesitat ajutor medical iar intreaga aventura s-a incheiat cu bine, scrie lugojinfo.ro.

