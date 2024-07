Despre Banat şi bănăţeni: o identitate proprie

Cu ocazia celor două zile de sărbătoare ale bănăţenilor: 21 Iulie (Tratatul de la Passarowitz, 1718) şi 22 Iulie (victoria de la Belgrad, 1456) a venit vremea să reflectăm asupra a trei noţiuni care ne vinculează într-o formă sau alta: ce înseamnă a fi „bănăţean”? Ce este o „naţiune istorică”? Ce este „banatismul”?

Ce înseamnă a fi bănăţean?

A fi bănăţean înseamnă a face parte dintr-o naţiune istorică, aceea formată pe teritoriul Banatului pe parcursul mai multor secole. Această participare la naţiunea bănăţeană poate fi ori prin naştere, ori prin adopţie (cazul celor stabiliţi în Banat, dar care au adoptat cultura bănăţeană). Participarea prin naştere vizează atât persoanele născute pe teritoriul Banatului, cât şi cele născute în afara acestuia, dar care având rădăcinile în Banat, şi-au cultivat fie şi în „exil” identitatea bănăţeană.

Odată clarificată noţiunea de „bănăţean” apare întrebarea: ce este o naţiune istorică?

Naţiunea istorică, se deosebeşte atât de „etnie”, cât şi de „naţionalitate”. Etnia se bazează pe vinculaţii de rasă şi limbă. Naţionalitatea se bazează pe cetăţenia civilă. Naţiunea istorică în schimb se bazează pe cultură, pe împărtăşirea unei culturi comune tuturor indivizilor care participă la ea, ca rezultat natural al unui dinamism istoric. De aceea de exemplu există etnii care se împart în diferite naţiuni istorice: gasconii din Franţa şi basconii din Spania de exemplu, suabii din Germania şi suabii din Elveţia, gaelicii din Irlanda şi cei din Scoţia, englezii din Anglia şi americanii de origine anglo-saxonă etc. Toate aceste exemple ne arată cum indivizi din aceeaşi etnie aparţin unor naţiuni istorice diferite. De asemenea, la polul opus, există naţiuni istorice formate din etnii diferite: Elveţia, Spania (formată ca naţiune un doar din etnii, ci chiar din naţiuni istorice diferite), Scoţia, SUA, aproape toate statele Latinoamericane etc.

Fix acesta este şi cazul Banatului, unde mai multe grupuri etnice, cu diferenţe caracteristice, au format totuşi o cultură comună, cea bănăţeană, fiind astfel o naţiune istorică proprie. Indiferent de etnie ori cetăţenie, toţi cei care avem o vinculaţie (prin naştere, origine ori adopţie) cu această cultură a Banatului, suntem membrii naţiunii istorice a bănăţenilor, sau a „bănăţănilor” cum se spune în limba majoritară vorbită pe aceste meleaguri.

Odată clarificate conceptele de bănăţean şi de naţiune istorică, ne mai rămâne cel de „banatism”. Ce este banatismul?

Banatismul poate fi definit drept curentul de promovare a Banatului cu identitatea sa specific. Persoana care se înscrie în cadrul acestui curent se numeşte „banatist” sau „banatistă”. Însă banatismul are la rândul său două forme: bantismul cultural şi banatismul politic. Banatismul cultural este curentul de promovare a identităţii culturale bănăţene: muzică, artă, tradiţii, gastronomie, simboluri, porturi etc. Banatismul politic este curentul de promovare cultural şi politică a Banatului: pe lângă aspectele culturale, banatismul politic revendică şi o afirmare politică a naţiunii istorice bănăţene sub forma de autonomie economică, administrativ-teritorială, sau chiar independenţă, reîntregire ori condominium. Vedem deci că banatismul politic îl include în mod necesar pe cel cultural, un însă şi invers. De asemenea în strânsă relaţie cu banatismul este şi menţinerea legăturilor cultural ecu naţiunile sale surori: Sirmia, Bacica, Csongrádul şi Baranya, teritorii şi culturi care împreună cu Banatul formează aşa-zisul Dél-Vidék sau Del-Alföld, un teritoriu cu un grad semnificativ de unitate culturală, azi împărţit între România, Ungaria, Serbia şi Croaţia.

Dedicăm această reflexiune tuturor cititorilor noştri, şi cu ocazia Zilei Banatului şi a aniversării victoriei de la Belgrad urăm tuturor bănăţănilor un călduros „La mulţi ani!”

Caius Stepanescu-Vlaicu

