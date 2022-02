Despre emoții și împliniri cu artistul Emeric Imre, cel ”Nebun de Alb”

”Atunci cand reusesti sa exprimi macar o particica din trairile tale, in orice domeniu al artei si mai ales daca oamenii se regasesc si apreciaza ceea ce faci, atunci poti fi sigur ca nu tu ai ales acel drum, ca e un dar ,e o menire venita ca sa fii bucata ce lumineaza putin vietile oamenilor! ”Emeric Imre

Muzician, compozitor, interpret, Emeric Imre s-a născut pe 30 ianuarie 1965, a ales muzica și instrumentul de mic, chitara însoțiindu-l și azi, pe drumul vieții, o viață dedicată muzicii și frumosului.

Care au fost începuturile?

E.I. O chitara mica, primita cadou de la tata pe cand aveam 4-5 ani, care canta si el la chitara si care avea o voce si un auz iesit din comun,… trebuie sa spun ca unul din marii muzicieni ai Clujului anilor 50-55 Sigismund Toduță, spunea bunicului meu ca omenirea nu a auzit un asemenea tenor de la Carusso pana in acele zile si ca ar voi sa-l indrume dar bunicul a spus Nu, ca e mai buna o scoala cu profil tehnic… Apoi am inceput cu vioara la scoala de muzica…..

Ce te inspiră in textele tale? Care a fost muza/sursa de inspirație pentru piesa Nebun de alb? Te-ai gândit că va avea un impact așa de mare la public?

E.I. In textele mele nu stiu sincer ce ma inspira, depinde de starea pe care o am atunci cand scriu texte sau poezii….poate fi un peisaj, o scama, o situatie sau de cele mai multe ori o femeie…

Starea care a declansat cantecul Nebun de alb a fost tristetea unei despartiri si nu am stiut deloc ca va fi un cantec de succes.

Cum este colaborarea cu Andrei Păunescu? De ce ai ales această colaborare?

E.I. Cu Andrei nu e o colaborare, suntem prieteni si suntem impreuna de fiecare data cand e nevoie sa servim intr-o intamplare culturala asa cum am invatat de la Adrian Paunescu.

Am fost impreuna in Cenaclu si e normal sa incercam sa facem aceasta poveste sa traiasca.

Recent, ai fost pe scena TNT și vei reveni curând… cum a fost apropierea de actorii Naționalului și colaborarea cu ei?

E.I. Unde traiesc si lucreaza actori, atunci cand e vorba de poezie si muzica, e de facut un pas mic de tot ca sa se lege colaborari si prietenii.

E si intimidant, pentru ca ei sunt profesionistii cuvantului rostit dar se pare ca a iesit totul bine daca mergem mai departe.

Ce ai schimba la tine acum? Dacă ai putea să dai timpul înapoi, să zicem, să te mai naști o dată, ai alege la fel?

E.I. Doar cateva kilograme mai putin… vreo 6-7 si as fi intru totul fericit.

Care este pentru tine cântecul tău de suflet? Al tău, din repertoriul tău și în general? Ce asculți când ești numai tu cu tine?

E.I. De obicei imi plac cantecele cele mai noi dar revin la Juramant, Gara sau Pereche in potop… oricum sunt mai multe din cele facute de mine.

Ascult tot felul de muzici de la muzica clasica la rock… imi place Sting, Norah Jones, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Ed Sheeran, ascult orice este bun pentru sufletul si creierul meu.

Care este cheia succesului? Este succesul oare dăunător minții?

E.I. In acest domeniu, muzica, nu stiu daca exista vreo cheie a succesului, eu cel putin nu o cunosc.

La fel nu stiu sa va raspund daca succesul iti poate lua mintile… mie, in nici un caz, daca ar fi sa fie, sunt un om normal dar am vazut cazuri cand succesul transforma oameni.

Proiecte viitoare?

E.I. Lucrez la un album nou si sper ca pana in vara sa reusesc sa il si lansez.

Cine este Emeric Imre, omul și folk-istul?

E.I. Un om naiv care crede in oameni de prea multe ori si care se crede capabil sa schimbe lumea… lumea din trairile sufletului, nu cea reala, pentru cea reala trebuiesc resurse, adica putere suprema, politica si baneasca… as desfiinta toate partidele si as construi o lume frateasca inrobita culturii si fericirii, a curateniei si a iubirii… da e din pacate imposibila o asemenea lume acum.

Poate ca sunt un copil putin rasfatat si vreau sa mai stau asa putin, apoi voi incepe viata din nou.

Emeric a compus peste 260 de lucrări în stil folk. Printre acestea se numără:

„Nebun de alb” pe versurile poetului Adrian Păunescu (2006)

„Bună varianta rea” pe versurile poetului Adrian Păunescu

„Orație de nuntă” pe versurile poetului Adrian Păunescu

„Noapte de unul singur” pe versurile poetului Adrian Păunescu

„Jurământ” pe versurile poetului Adrian Păunescu

„Condamnarea la toamnă” pe versurile poetului Adrian Păunescu

„Cântec pentru Aurora” pe versuri de Emeric Imre

„Respirarea aerului de sub aripă” pe versuri de Nichita Stănescu

„Sinuciderea lui Don Juan” pe versuri de Ion Minulescu

„Scrisoare supărată” pe versuri de Viorel Gârbaciu

„Cântec de final” pe versuri de Dorin Tudoran

„Povestea cavalerului cu brici” pe versuri de Emil Brumaru

Albume de creație

Nebun de alb (CD, 2006, reeditat în 2017)

Târziu (CD, 2012, reeditat în 2017)

Iarna mea cu ochii mari (CD, 2014)

Jocul vieții (CD, 2018)

Apariții pe albume colective

Cenaclul Flacăra – Vol. 4: Totuși iubirea (CD, 2007)

Cenaclul Flacăra – Vol. 12: Front fără învingători (CD, 2008)

Folk You 2007 (DVD, 2008)

Emeric Imre va reveni pe scena Teatrului Național din Timișoara, în data de 14.02.2022, ora 19.00 la Sala Mare, alături de Andrei Păunescu într-un spectacol dedicat iubirii, DESPRE DRAGOSTE, CU DRAGOSTE, un spectacol de lirică românească, în regia Adei Lupu Hausvater.

Interviu realizat de Ada Andreea/Picături din Artă

Credit foto: Emeric Imre

Comentarii

comentarii